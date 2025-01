AVIS DE DECES - Madame Anne-Marie GOUSSELOT née THEVENOT

CHAGNY - GIVRY - BRESSE SUR GROSNE - DEMIGNY



Catherine et Jean-Paul Jupille,

Philippe et Sylvie Gousselot,

ses enfants ;

Christine Thomas, sa belle-fille ;

Maud et Adrien, Corentin, Clarisse,

Cyril, Théophile et Mylène,

ses petits-enfants ;

Noah et Joey,

ses arrière-petits-enfants ;

Jean-Claude Thévenot,

son frère et Martine,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne-Marie GOUSSELOT

née THEVENOT

à l'âge de 94 ans.

Ses obsèques religieuses auront

lieu vendredi 10 janvier 2025, à 15h30,

en l'église de Saint-Jean-des-Vignes à Chalon-sur-Saône.

Anne-Marie repose en paix, auprès de

Paul,

son mari,

décédé il y a presque 30 ans

et

Pascal,

son fils,

parti il y a 15 ans.



Anne-Marie repose à la chambre funéraire de Chagny.

Ni fleur, ni plaque, des dons pourront être fait au profit des pélerinages à Lourdes.