A Virey le Grand, l’Association des parents d’élèves Kid’Écoles organise un Super Loto le dimanche 26 janvier !

Rendez-vous à Lessard-le-National, salle de la Curaine à partir de 12h pour débuter les parties à 14h.

Réservation conseillée par email : [email protected] ou par téléphone : 06 30 75 61 75.



Des bons d’achat jusqu’à 300€, des jolis cadeaux pour petits et grands… Venez tenter votre chance !



Les bénéfices réalisés lors de cette journée servent à co-financer les projets pédagogiques proposés par les écoles du RPI de Virey-le-Grand et Lessard-le-National, et à organiser les manifestations avec accès gratuit proposées tout au long de l’année par l’Association !

C’est pourquoi la nourriture et les boissons extérieures sont interdites, afin de faire fonctionner la buvette proposée sur place, pour une bonne action ! Boissons, sandwichs, hot-dog, frites, gaufres et bonbons au rendez-vous.