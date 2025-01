AVIS DE DECES - Madame Andrée ANCEY née GUYON

CHALON-SUR-SAÔNE - MONTCOY



Patrick et Frédérique,

Chantal et Yves,

ses enfants ;

Mathieu, Emilie et Michael,

Bastien et Perrine,

Eric et Charlène,

Yoann, Romain, Lydie

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

sa sœur, ses belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Andrée ANCEY

née GUYON

survenue le 4 janvier 2025 à l'âge de 89 ans.

Ses obsèques auront lieu mercredi 15 janvier 2025, à 9h15, au Crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Andrée repose a la chambre funéraire de Ciel, 6 Z.A de Charbonneau.

La famille remercie le personnel de l'Esquilin, les infirmières à domicile, sa kinésithérapeute pour leur dévouement et leur gentillesse témoigné à Andrée.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle a votre souvenir,

Jean

son mari, décédé en 2015.