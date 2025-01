"La disparition de Jean-Marie Le Pen est celle d’un immense patriote, visionnaire et d’une incarnation du courage" pour Arnaud Sanvert, député RN de la 5e circonscription de Saône et Loire

La disparition de Jean-Marie Le Pen est celle d’un immense patriote, visionnaire et d’une incarnation du courage. C’est aussi la disparition d’un Homme d’une immense culture, qui a porté l’espoir de millions de Français. Il aimait la France, il est entré ds son Histoire.

Avec lui se tourne une page de l’histoire politique française et, compte tenu de l’impulsion continentale qu’il donna au combat pour les Nations, de l’histoire politique européenne.

Avec lui s’éteint l’un des derniers députés de la IVe République, un combattant d’Indochine et d’Algérie qui défendit, de toute son âme et au risque de sa vie, l’idée de la grandeur française. Un parlementaire certes indocile et parfois turbulent mais toujours respectueux des institutions républicaines.

Au cours de six décennies de combat politique actif, il s’est avéré être un visionnaire, imposant dans le débat public les grands sujets qui structurent aujourd’hui la vie politique comme la démographie et son corollaire l’immigration, la mondialisation et le déclassement de la France, la souveraineté nationale et le risque de dilution dans l’Union européenne.

Nous pensons aujourd’hui à sa famille, ses proches, et bien sûr à Marine dont le deuil doit être respecté.

Arnaud Sanvert

Député de Saône-et-Loire