Les visages du recensement 2025 qui démarre dès le 16 janvier à Chalon-sur-Saône

La Ville de Chalon-sur-Saône informe du lancement du recensement de sa population qui se déroulera du 16 janvier au 22 février 2025. Cette démarche, réalisée tous les cinq ans, a pour objectif de connaître l'évolution démographique de la commune, ses besoins et ainsi orienter les projets d'aménagement et de développement futurs.

Le recensement est une compétence partagée de l'État et des communes. C'est l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) qui organise et contrôle la collecte des informations. Les communes préparent et réalisent les enquêtes de recensement. Depuis 2015, les personnes concernées par le recensement de la population ont deux possibilités entre une réponse donnée par internet et une réponse donnée sur support papier. L'INSEE a en charge ensuite l'exploitation des questionnaires collectés et notamment le calcul et la diffusion du chiffre légal de population de chaque collectivité territoriale. Ces chiffres sont authentifiés chaque année par un décret.

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette dotation est importante. La connaissance précise de la répartition de la population sur le territoire permet d'ajuster l'action publique aux besoins des populations : décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraite, pharmacie, …), préparer les programmes de rénovation des quartiers, déterminer les moyens de transport à développer…

L'objectif de la collecte 2025 à Chalon-sur-Saône est d'étudier la diversité des familles et leurs histoires avec comme thèmes spécifiques les solidarités familiales et les langues parlées.

Seuls certains IRIS* sont concernés et pour Chalon-sur-Saône, seules les femmes majeures répondent au questionnaire.

Reconnue d'intérêt général, cette enquête est obligatoire. La réponse de toutes et tous est essentielle pour la réussite de l'enquête qui permet de rendre compte de la diversité des situations et des modes de vie des familles aujourd'hui. La dernière enquête date de 2011 et portait sur les familles et leurs logements.

Le recensement aura lieu du jeudi 16 janvier zéro heure au samedi 22 février 2025 minuit.

L'échantillon de la collecte 2025 comprend 2 256 logements, soit 433 adresses à enquêter. Ce système d'échantillon (8 % de logements pour chacun des 5 groupes) a notamment pour conséquence que l'ensemble des résidents d'une même rue ne seront pas obligatoirement recensés pendant cette période. Par contre, certaines personnes pourront être recensées plusieurs fois si elles ont déménagé.

Le recensement est une opération transversale qui mobilise un certain nombre d'agents administratifs :

- Émeline Nicolas, du service État-Civil/Élections, est nommée coordinateur communal et Florence Nowak, du même service, est nommée coordonateur communal adjoint. Elles sont chargées de la préparation et du suivi de la collecte (contacter les agents recenseurs recrutés, assurer l’organisation matérielle, timing de la collecte, accueil des habitants…). Elles peuvent également assumer la fonction d'agent recenseur.

- 15 agents-recenseurs, recrutés spécifiquement pour la durée du recensement 2025, assurent la collecte auprès des personnes à recenser. Ils sont munis, pour ce faire, d'une carte officielle comportant indication de la fonction, photo, cachet de la ville et signature de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône et d'un arrêté de nomination.

Ces agents recenseurs ont été recrutés parmi les agents des trois collectivités afin de valoriser les savoirs et les expériences des agents qui maitrisent les procédures administratives et l'accueil du public.

Ces 15 agents recenseurs sont :

- Cédric Anglade - Cédric Lacomme

- Nesrine Carlot - Tristana Mazoyer

- Fabienne Feltrini - Émeline Nicolas

- Sylvie Fort - Laurence Royer-Nuzillat

- Suzy Goujon - Annick Thibert

- Élisabeth Grandjean - Anne-Laure Thomin

- Hocine Haddad

- Frédéric Husson

- Catherine Joigneault

Ces agents recenseurs reçoivent une formation dispensée par l'INSEE. Cette formation évoque les objectifs du recensement, le cadre juridique applicable ainsi que les modalités pratiques de la méthode de collecte tout en soulignant l'obligation du respect absolu de la confidentialité des informations recueillies.

Ils sont nommés par arrêté du maire et sont munis d’une carte officielle qu’ils doivent présenter lors de leur mission de collecte.

Communication en direction des occupants des logements recensés :

- chaque occupant des logements recensés est destinataire d'une lettre d’information concernant les modalités du recensement. Ce courrier est distribué par les agents recenseurs dans les boîtes aux lettres des adresses concernées.

- les agents recenseurs auront à leur disposition des affiches à apposer dans les entrées d'immeubles afin d'informer les occupants des logements de l'immeuble.

- les personnes recensées habitant un logement individuel auront un second courrier dans leur boite aux lettres dès le premier jour de la collecte accompagné d'un document leur donnant un code pour effectuer leur recensement par Internet.

Depuis 2015, les personnes recensées ont le choix entre un recensement sur support «papier» et un recensement par Internet. Depuis 2016, le recensement par Internet est proposé en premier systématiquement, le support «papier» n'est qu’un recours.

Pour la Ville de Chalon-sur-Saône, nous obtenons une moyenne d’environ 63.0% de réponses par Internet lors de la collecte 2024.

En pratique, l'agent recenseur se rend au domicile de la personne recensée et lui explique les différents procédés de recensement. À noter également que tous les agents recenseurs, l'équipe de coordonnateurs et le superviseur ayant accès aux questionnaires sont tenus au secret professionnel.

* Sigle défini par l'INSEE qui désigne les Îlots Regroupés pour Information Statistique. La CNIL limite en effet la diffusion publique des résultats à l'îlot des recensements de population aux données du dénombrement, à la ventilation de la population par sexe et grands groupes d'âges.

