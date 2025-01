Octobre Rose, course La Chalonnaise : les organisateurs de la 11e édition remettent un chèque de 5 000 euros à chaque association

La Ligue contre le Cancer, Ailes Aident, Oncosup, Toujours Femmes Corasaônes et l’Institut de Cancérologie de Bourgogne du docteur Julien Charret sont les bénéficiaires !

Lundi 6 janvier 2025, à partir de 18 heures 30, dans l’enceinte du garage Renault Sodirac-Dacia, Avenue de l’Automobile à Chalon-sur-Saône, se déroulait la soirée organisée par les co-présidents de la course ‘La Chalonnaise’ Christophe Magnien et Christophe Thibert, assistés des membres de leur bureau pour la Remise de chèques aux associations et remerciements aux sponsors et aux bénévoles.

A cette occasion, Alexandre Cousty, Directeur du garage Renault Sodirac de Chalon, en charge également des concessions Renault et Dacia de Montceau-les-Mines, du Creusot et d’Autun, assisté de ses collaborateurs, partenaire de l’événement ‘La Chalonnaise’ avait organisé une réception pour mettre à l’honneur toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement.

Une soirée qui se déroulait en présence de Pierre Carlot, Adjoint aux sports à la ville de Chalon-sur-Saône, Jean Luc Durand Vice-président de l’O.M.S, du Docteur Julien Charret, Cancérologue, de Pascal Bourbon, Membre du Comité de la Chalonnaise, des responsables des associations Ailes Aides, Oncosup, Corasaône et Toujours Femmes, d’Isabelle et Didier Pommey, en chargent de l’animation de la soirée, de David Edmont, Directeur de la Stac et de Zoom (partenaire) et de nombreux autres partenaires, sponsors et bénévoles.

La cérémonie des discours s’est déroulée devant une assemblée d’une trentaine de personnes.

Alexandre Cousty, extrait du discours : « Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la concession Renault et Dacia qui sont les deux marques présentent dans notre showroom. Cette année, nous avons été partenaires de la course la chalonnaise qui s’est déroulée le dimanche 29 septembre 2024 avec la marque Dacia car la marque Dacia essaie de développer des partenariats avec des milieux sportifs et de course à pied. C’est donc pour cela que j’ai cité Dacia en premier, même si dans ce hall, vous découvrirez des véhicules Dacia mais aussi des véhicules Renault. On est très heureux de vous accueillir au sein de la concession pour la deuxième année consécutive puisque nous avions déjà fait cette opération l’année dernière pour la remise du chèque symbolique aux associations. On est heureux aussi de s’associer à une bonne cause, grâce à Christophe que l’on avait rencontré il y a deux ans où l’on avait commencé, donc on poursuit l’aventure et puis cela n’a pas de raison pour que cela s’arrête. On signera pour l’année prochaine pour de nouveau être présent à vos côtés et que la course ‘La Chalonnaise’ existe encore. On va continuer d’être votre partenaire afin de poursuivre l’aventure ensemble et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne année 2025, une bonne santé puisque quand on a la santé après on peut courir. Je vous remercie! ».

Institut Cancérologie de Bourgogne, le Docteur Julien Charret extrait du discours : « Bonsoir à toutes et à tous et d’abord un grand merci d’organiser cet événement là ce soir, c’est très sympa et très appréciable pour une remise de chèque, pour nous les institutions et j’en profite de vous remercier pour tout le temps que vous avez pu prendre avec tous les bénévoles et vous l’avez souligné qui ont permis de créer un tel événement sur Chalon malgré le COVID […] Je représente du coup la partie associative de notre Institut de cancérologie de Bourgogne qui a pour vocation de fournir des soins de support à nos patients et dans ce cas là et grâce aux dons même si cela ne suffira pas, on travaillera pour augmenter cela, on va pouvoir acheter un matériel de ‘photobiomodulation’ qui est en fait une machine qui permet de diminuer certains effets secondaires lors des traitements de radiothérapie. Ce sont des soins qui ne sont pas pris en charge encore par l’Assurance Maladie donc ce type de don va permettre d’acquérir la machine, ensuite il y aura du consommable qu’on fournira et cela permettra aux patients, en cours de traitement sur le site de Chalon, bénéficient de traitement. Donc moi, en tant que médecin je suis très content d’être présent ce soir car grâce à cela, nos patients, mes patients et les patients de tout le bassin chalonnais pourront bénéficier de ce soin de support quand cela sera indiqué donc merci pour cela. On va regarder quand acheter la machine mais on devrait commencer ces soins d’ici la mi-avril 2025. Donc encore une fois merci à tous les bénévoles et aux partenaires sans qui cet événement ne pourrait pas exister ! ».

La soirée se terminait par le somptueux buffet offert aux convives !

