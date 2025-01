La Retraite Sportive du Groupe Chalonnais a fêté ses rois de très belle manière

Une galette sur fond de spectacle, le photoreportage info-chalon.com !

Fort de ses 1020 adhérents, comprenant 21 activités, la Retraite Sportive chalonnaise reste l’une des associations culturelle et sportive la plus importante de Chalon-sur-Saône. Aussi, mardi 7 janvier 2025 à partir de 14 h 00 à la salle Marcel Sembat 1 Place Mathias à Chalon-sur-Saône, son président Daniel Chataing, assisté de son Comité Directeur et des membres du bureau, avait invité tous les adhérents à la traditionnelle galette des rois.

Un événement qui s’est déroulée en présence de Pierre Carlot, Adjoint aux Sports à la ville de Chalon, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, de Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S, des Vice-présidents Dominique Poulain et Patrick Creniault, de Martine Poulain (Trésorière), de Brigitte Badey (Secrétaire) et de Claude Galmard (secrétaire adjoint) de l’Association de la Retraite Sportive chalonnaise.

Ainsi, les 452 adhérents présents ont pu assister à un spectacle de deux heures conçu à 100% par les adhérents de l’Association de la Retraite Sportive Chalonnaise en attendant de déguster la traditionnelle galette des rois.

Info chalon était présent à cet événement qui a commencé par:

Une scénette des membres du bureau,

Suivi par un intermède d’histoires drôles de Jean Luc Durand,

Un duo de guitaristes,

Accompagnés par une mini-chorale,

A nouveau un intermède d’histoires drôles de Jean Luc Durand,

Un groupe de danseurs de Polka…

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B