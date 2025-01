Le club de Scrabble de Chatenoy le Royal fête ses 25 ans d’existence

Quasiment jour pour jour puisque c’est le 11 janvier 2000 que le club Châtenoyen de Scrabble était officiellement crée. Sa première Présidente en était Danielle Daudin et ce jusqu’en 2003, puis Pierre Guerineau assurera la présidence jusqu’en 2007 pour laisser sa place à l’actuel Président Jean François Marlot. Ce dernier avait bien concocté, comme il sait le faire, cette réunion hebdomadaire du mardi afin de célébrer comme il se doit les 25 ans d’existence du club.

Retour sur images

Une projection retrospective de la vie du club a été présenté aux membres présents et ce au travers de quelques 660 photos video projetées, permettant à chacune et à chacun d’apporter son petit commentaire souvenir. Des noms, des lieux, des compétitions, des moments de détente, des sourires et des souvenirs, tout a permis de mieux comprendre la vie dynamique du club.

Cinq joueurs ont 25 ans d'ancienneté au club : Marie-Claire Mariel, Eliane Meyer, Geneviéve Depont, Bernard Augrandjean et Jean-François Marlot, ils sont entourés de Pascale Lepers et Roland Bertin adjoints au maire ( à g) et du maire Vincent Bergeret ( a d.)

Il est vrai que 25 ans cela semble peu mais à bien regarder ces images projetées force est de constater que la vie du club est bien pleine : « C’est sans doute ce qui fait la différence avec d’autres clubs, notre façon d’aborder le Scrabble avec sérieux, mais aussi avec beaucoup de convivialité. » soulignera le président Marlot.

Un club avant-gardiste

Il est bon de se souvenir des débuts ou le joueurs voyaient s’afficher les mots choisis des parties sur un tableau en carton, posé sur un chevalet ou suspendu au mur, les lettres auto-collantes étant apposées.

Puis au fur et à mesure du temps, l’informatique aidant, le club a été un des premiers, sinon le premier en France, à utiliser un logiciel spécifique à ce jeu permettant d’afficher les résultats sur un écran géant. Une organisation technique qui a permis de reconnaitre régionalement le club, lui permettant ainsi d’organiser des compétitions régionales avec des joueurs de haut niveau, sachant que les joueurs peuvent avoir un classement, délimitant leur niveau pour ceux qui le souhaitent, et participer aux compétitions régionales ou nationales.

Un club qui ouvre ses portes à tous les âges et qui permet de se retrouver tous les mardis après-midi à 14h30 et 17h, dans la salle d’activités du centre Berlioz (Bibliothèque Municipale), avenue Mozart à Châtenoy le Royal.

Un 25e Anniversaire qui a vu la visite du maire de Chatenoy le Royal, Vincent Bergeret accompagné de Pascale Lepers, adjointe à la Vie associative, lesquels ont félicité le club tout en saluant la bonne ambiance qui y règne. C’est sans aucun doute ce qui fait la valeur du Scrabble de Chatenoy le Royal.

JC Reynaud

Pour contacter le club de Scrabble

Président Jean-François Marlot

Téléphone : 06 51 12 39 11

Mail : [email protected]