L’hiver s’annonce prometteur pour les skieurs du Ski Club Chalon !

La première étape du circuit GIRSA (Groupement Inter-Région de Ski Alpin) s’est déroulée à Courchevel les 4 et 5 janvier, elle sonne le lancement de saison ski racing. La particularité de cette année est que la course du samedi s’est déroulé en nocturne. Après une saison 2024 bien mitigée en terme d’enneigement, les chutes de neiges de ces derniers sont plutôt encourageantes pour 2025. Et cela ne peut que ravir les skieurs qui ont fait brillé Chalon sur les podiums : Oscar Travaillot se hisse sur la première marche du podium U12-U14 et Mathilda Boissot se classe 3ème des U18-Masters.

Tous deux visent la sélection pour participer à la Coupe de la Fédération, épreuve nationale ouverte aux compétiteurs de U14 à Masters, qui ont participé à différentes épreuves régionales et qui souhaitent en découdre pour décroche un titre fédéral.