Retour en images sur la Galette des Rois des anciens des Prés Saint-Jean

Ils étaient 78 inscrits à la traditionnelle Galette des Rois des anciens des Prés Saint-Jean le mardi 7 janvier au Clos Bourguignon, comme nous l'indique Marcelle Simon,l'inamovible présidente du Comité de quartier des Prés Saint-Jean.

L'occasion pour cette dernière de remettre l'écharpe de reine des mamies à Bernadette Spadaccini, la présidente du Temps des Copains, le club du 3ème âge créé par Marcelle Simon en 1992 et toujours en activité.

Bernadette a travaillé à la cantine de l'ancienne Salle polyvalente, où sitôt qu'elle avait fini son travail, elle venait prêter main forte au Comité avant de l'intégrer. Cette année, ça fait 33 ans de bénévolat au sein du Comité et ce n'est qu'une fois en retraite qu'elle a pris la présidence du Temps des Copains.

«Je la connais depuis 1992. C'est une femme au grand coeur, très fidèle en amitié et dévouée au Comité. Quand on avait fêté ses 30 ans de bénévolat, elle avait fondu en larmes. Ce titre, elle le mérite amplement», nous explique Marcelle.

Une tradition qui remonte à 1996 avec comme 1ère reine des mamies, Juliette Sarrazin.

Une remise d'écharpe qui a eu lieu en présence de Jean-Michel Morandière, l'adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, et Annie Coulon, la conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et à l'accompagnement du handicap auprès de Bruno Legourd, le premier adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, de la défense des victimes et de l'administration générale.

Ainsi, le Comité renoue avec une tradition à destination des anciens du quartier et les membres du Temps des Copains. Une tradition interrompue lors de la crise sanitaire.

Elle fut également l'occasion d'un petit loto en 10 parties avec des nombreux lots à gagner, animé par Cédric Da Silva. Petit loto durant lequel Isabel Paulo, la ,conseillère municipale déléguée aux actions en direction des jeunes, a rejoint Annie Coulon.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati