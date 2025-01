ELAN CHALON - Autour de ses partenaires, le club chalonnais affirme ses ambitions et formalise ELAN 360

Les partenaires de l'Elan Chalon étaient conviés ce jeudi soir à la Rotonde de l'Espace des Arts, pour le lancement officiel d'Elan 360°. Un changement de statut d'Elantreprise et une nouvelle dynamique plus fédérative et plus "business".

La présentation d'Elan 360° est revenue à Rodolphe Galland, Co-Président d'Elan 360, ce jeudi soir à l'Espace des Arts, un lieu hautement symbolique pour ce changement complet d'ambition du club de basket chalonnais. Conscient que les marges de manoeuvres se réduisent comme peau de chagrin, face à des clubs de l'élite qui se structurent toujours plus, l'Elan Chalon ne peut rester dans une structuration trop artisanale.

C'est donc pour la première fois que l'Elan Chalon organisait une soirée des voeux à destination des 250 partenaires du club, l'occasion de dévoiler le nouveau projet et la nouvelle organisation. Plusieurs annonces ont été formulées comme le voyage à New York en février, tourné vers la NBA pour une quarantaine de partenaires, la mise en place à partir du 1er mars de soixante places "courtsides" avec une visibilité inédite sur le terrain, à 1m80 de la ligne de jeu, "une expérience immersive majeure", la création d'un groupe WhatsApp pour les partenaires, l'implication de l'Ambassadeur Thabo Sefolosha dans le dispositif ... et puis l'arrivée d'Elan 360.

"Une volonté de capitaliser, de structurer toujours plus"

Rodolphe Galland a souligné les impératifs qui s'imposent au fil des ans, et la nécessité de transformer l'association Elantreprises en une véritable entreprise commerciale à but lucratif. "L'idée étant de créer du contenu en dehors du Colisée" insiste Martin Cevasco, Directeur commercial de l'Elan Chalon. Avec un Colisée qui affiche régulièrement complet et des salons du Colisée bien remplis, les marges de croissance sont limitées, "il nous faut aller chercher des revenus en dehors".

Création d'un centre de performance, insister sur les innovations technologiques et médicales, intégration accrue de la structure handisport, l'Elan Chalon veut changer de braquet et le fait savoir.

Laurent Guillaumé