ELAN CHALON - Des partenaires mis à l'honneur en ce début d'année

Signe d'une reprise en main claire et affichée en faveur des partenaires privés et publics, l'Elan Chalon a tenu à remercier une certain nombre d'entre-eux de la plus belle des façons, avec une remise officielle de maillots. A tour de rôle, les joueurs professionnels ont délivré le cadeau sous les applaudissements et les remerciements ce jeudi soir, à l'Espace des Arts.