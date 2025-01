Première victoire de l’année à domicile pour les Anciens Tangos Chalonnais !!

Ce jeudi soir 9 janvier, plus de 80 convives ont poussé les murs du Club15-Alain Cordier qui affichait complet pour participer au repas du nouvel an organisé par l’Amicale des Anciens Tangos Chalonnais.

Lors de la réunion qui a précédé, le Président, J-P CRETIN, notait un net regain d’intérêt pour l’Amicale ces deux dernières années, affichant, à présent, pas moins de 65 adhérents-cotisants.

Objectif atteint par l’Amicale !

Surtout, le but recherché est enfin atteint, à savoir rajeunir la fréquentation de l’Amicale en faisant se côtoyer chaque mois quelques jeunes joueurs de l’équipe actuelle (Enzo, Pablo, Robin, …), des joueurs de la génération précédente (Jocelyn, Christophe, Eric, Ludo, …) et enfin les "anciens et très anciens historiques".

Le "Rêve de Marie Dream" ? Une évidence !

C’est pourquoi, quand il s’est agi de choisir une Association caritative à qui remettre un chèque de soutien, le choix s’est naturellement porté sur "le Rêve de Marie Dream", créée par Sylvie et Didier Garopin, suite au décès d’un cancer pédiatrique de Marie, leur fille adolescente. En effet, l’Amicale et ses anciens (voire très anciens !) en bonne santé ressentait la nécessité d’apporter son soutien à ces enfants qui ne toucheront jamais une balle ovale, enfermés qu’ils sont entre les quatre murs d’une chambre d’hôpital, jusqu’à souvent l’issue fatale …pire cauchemar familial qui soit.

Depuis huit ans, l’Association a grandement participé à mettre en évidence les cancers pédiatriques. Sylvie et Didier ont tenu à souligner que leur Association n’est pas mise en sommeil en 2025 bien que, fatigués, ils ont décidé de lever un peu le pied, en particulier, en ce qui concerne l’organisation de grands événements très chronophages. Comme le relate le compte-rendu de leur AG de fin d’année (consultable sur leur site), ils ont décidé de s’allier avec l’Association "Aïda", pour mutualiser leurs ressources.

Quel travail !

Devant l’assemblée attentive, ils ont détaillé leurs actions remarquables réalisées ces dernières années pour récolter des fonds : entre autres : raids cyclistes de Didier avec son Fils pour rallier Madrid en 2022 et Olympie en 2024, diverses marches réunissant des milliers de participants, spectacles, édition d’un petit livre "si ma tortue avait des ailes", etc … Ils ont précisé l’utilisation de ces fonds : organisation de huit "week-ends Marie", organisation des soins supports divers à l’hôpital (réflexologie, sophrologie, art thérapie, …), soutien à la recherche fondamentale, etc …

Tout était dit par Marie !

"Mon rêve c’est que chaque enfant, chaque adolescent, puisse guérir car leur désir c’est de grandir et de sourire à l’avenir" (Marie)

C’est avec un grand plaisir que le Président au nom de l’Amicale a remis un chèque à Sylvie et Didier qui, ensuite, ont pu partager un très bon moment de convivialité autour d’un copieux repas mijoté par Laurent, le fidèle cuisinier, assisté des non moins fidèles bénévoles : Sylvie, Annick, Marie-Claude, Josette et Lulu, sans qui aucune des soirées mensuelles ne serait possible.



J-P C