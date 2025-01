A Saint-Marcel, cette année, Raymond Burdin a partagé la vedette avec un invité spécial

Après avoir énuméré les nombreux projets effectués lors de cette année 2024, Monsieur le Maire a souhaité mettre à l’honneur l’ensemble des membres du Conseil Municipal : « J'en profite pour saluer leur implication, car elle est LA clé de réussite de tous les projets menés ».

Puis, Raymond Burdin a poursuivi ses remerciements en citant :

*Les associations locales

*Les professionnels de santé

*Tous les acteurs du commerce local

*Les Sapeurs Pompiers du CPI de Saint-Marcel

*La Police Municipale

*Les institutions

*Les services du Grand Chalon

« À tous : MERCI. Nous ne pouvons être efficaces qu'ensemble, et notre rôle ,en tant qu'élus, est de veiller à ce que ces synergies perdurent » a ainsi déclaré Monsieur le Maire.

Puis, il s’est tourné vers l’avenir : « 2025 sera résolument tournée vers des perspectives nouvelles, nécessaires et respectueuses de l'environnement.

Elle sera encore une année de défis ,une année ou on repondra encore une fois, présents pour protéger ,construire ,et innover et avancer.

Face a l'incertitude du contexte national ,nous aurons des choix à faire ,des priorités à définir ,mais nous le ferons avec la même rigueur et la même ambition ! » a t-il ainsi conclu ses propos.

Avant d’inviter l’ensemble des nombreuses personnes présentes à partager le verre de l’amitié, Raymond Burdin a souhaité fêté un anniversaire particulier, celui de Marcel Mansot, figure emblématique de la commune, qui fêtait ce jeudi ses 100 ans !

Bien connu pour avoir été Président de l’association « Mieux vivre » mais aussi pour ses longues balades à vélo dans les rues de Saint-Marcel, Monsieur Mansot était ce jeudi soir accompagné de ses deux filles, très émues, Marie et Nicole.

Cette belle soirée s’est terminée dans une ambiance conviviale et festive, fidèle et chère aux san-marciaux.

Amandine Cerrone.