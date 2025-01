AVIS DE DECES - Madame Renée SASSOT née GUYOT

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Pascal et Agnès SASSOT,

Dominique et Christian ROSSIGNOL,

Patrice et Fabienne SASSOT,

ses enfants ;

ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

Michelle BOUJON, sa sœur ;

Edith GUYOT, sa belle-sœur ;

ses cousines et cousins ;

ses nièces et neveux ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Renée SASSOT

née GUYOT

survenu à l'âge de 89 ans.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 16 janvier 2025 à 15h15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de

Roger

son époux, décédé en 1997.

Ni plaques, ni fleurs. Une urne sera mise à votre disposition pour recueillir vos dons en faveur de la recherche médicale.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.