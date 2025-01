Le bureau des Médaillés Jeunesse et Sports se fixe quelques objectifs pour 2025

Lors de sa réunion mensuelle dans les locaux du Tir Sportif de Chatenoy le Royal, le bureau exécutif du Comité Départemental des Médaillés Jeunesse, Sports et Engagement associatif a fait un point sur l’année écoulée 2024 et surtout fixé quelques lignes directrices pour cette année 2025.

Un point sur l’activité

Outre le calendrier des futures rendez-vous du bureau, la date et le lieu de l’assemblée générale statutaire a été fixé au samedi 15 février 2025 dans le Salon d’Honneur de la mairie de Chagny. L’occasion pour le Comité départemental de remettre quelques diplômes d’Honneur à de membres adhérents et des récompenses à des sportifs méritants. Pour cette année élective du bureau, il a été convenu de faire un appel aux candidatures écrites avec une date limite fixée au 6 février 2025.

Sur le même sujet un point a été fait sur la présentation de la dernière soirée de récompenses des bénévoles associatifs qui s’est déroulée en novembre 2024. Si le lieu reste un endroit privilégié, la présentation verra une autre façon de présenter les récipiendaires, tout en étant intégré dans la soirée des Trophées de l’OMS de la commune recevante de Châtenoy le Royal.

Reconquérir des adhérents

A noter que le Comité départemental compte 116 licenciés actuellement, ce qui est peu au regard du nombre de Médaillés ayant reçu la Médaille de Bronze, permettant par la suite de recevoir celle d’Argent et d’Or. Une commission travaille sur la recherche des Médaillés au cours des 10 dernières années. Une recherche qui consiste à reconstituer un fichier « adresses » des Médaillés auprès de la Préfecture de Saône et Loire, ce qui ne semble pas facile, mais aussi en direction des associations sportives ou non, voir des institutions officielles ou des parlementaires qui ont fait attribué une Médaille à un l’un de leur membre ou connaissance. Un appel est lancé afin de prendre contact avec le Comité départemental.

Un travail important pour lequel la commission va faire une communication Presse locale dans les semaines à venir. A noter que la cotisation annuelle est de 25 €.

Des idées pour animer et se faire connaitre

Par vocation le Comité Départemental est là pour soutenir le mouvement associatif et son bénévolat. Des récompenses sont remises au cours de l’année en fonction des résultats sportifs ou des engagements des associations. Les Challenges « René Bèche » ou « Jean Tissot » en sont les vivants exemples. Le Comité Régional des Médaillés se joint également à ces remises de Challenges.

Une idée nouvelle a été lancé lors de cette réunion de bureau avec l’organisation d’un Grand Prix cycliste, dont la date et le lieu reste à définir en fonction du calendrier de la Fédération organisatrice, à savoir la FSGT, membre également de la FF de cyclisme.

Une journée détente pour les membres adhérents est également à l’ordre du jour pour le lieu et le contenu.

JC Reynaud