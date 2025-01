AVIS DE DECES - Monsieur Jean VACHET

SAINT-VALLERIN



Jean-Claude et Marie-Andrée,

Françoise et Hervé,

Florence et Didier,

ses enfants ;

Baptiste, Clément, Mathilde, Corentin, Théophanie, Ysabeau, ses petits-enfants ;

Martin, Raphael, Eliam, ses arrière-petits-fils ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean VACHET

Ancien maire de 1967 à 1977

Ancien Président de la fédération viticole de Saône et Loire.

Ancien Président de l'union des producteurs des grands vins de Montagny.

survenu dans sa 92e année.

Ses obsèques auront lieu lundi 20 janvier 2025 à 11 heures, en l'église de Buxy.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse

Marie-Jeanne

décédée en 2022.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD de Ste Hélène pour sa gentillesse et son dévouement.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.