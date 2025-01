4e Edition des rencontres des métiers de la Vigne à la Cave chez les Vignerons de Buxy

Le marathon Parcoursup a commencé…Et si la filière viticole était une piste ?

Au cœur des valeurs de transmission, de partage et d'excellence au travail, chères aux Vignerons de Buxy, l'idée d'établir des liens entre la filière viticole et la jeunesse s'est imposée naturellement. L'objectif est clair : partager des témoignages, s'ouvrir à la nouvelle génération et leurs communiquer l’envie de se former aux métiers de la vigne et du vin.

Durant toute la journée, nos vignerons-coopérateurs, nos membres du Groupe Jeunes, nos équipes accueillent les classes, les familles et demandeurs d’emploi pour un moment de témoignage et de visite de nos espaces de production.

Du concret - Du contact humain - Du partage - Des témoignages - Des conseils

Tous nos métiers seront représentés : œnologue, vigneron, caviste, technicien de maintenance, conducteur de machines sur ligne de conditionnement automatisé, technicien vigne, responsable qualité, responsable de production, vendeur de caveau, salarié administratif, chargé de communication et œnotourisme, marketing digital, etc. Le tout sera agrémenté de visites des caves et des espaces de production, cuveries et chaîne d’embouteillage.

Depuis 2011, la Cave des Vignerons de Buxy est également activement engagée dans une démarche de développement durable au sein du réseau Vignerons Engagés pour une viticulture responsable et tournée vers l'innovation : simulateur de conduite d’engins agricoles, immersion virtuelle dans nos cuveries, imprimante 3D, fabrique d’un tonneau, découverte des arômes & des saveurs.

Des Rencontres qui pourraient bien tout changer !