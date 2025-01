Comment maîtriser la facture de votre assurance auto ?

Les primes d'assurance automobile ne cessent de grimper ces dernières années. En septembre, une étude de 40 Millions d'automobilistes et Assurland.com évaluait la hausse à près de 4 % en 2024 à l'échelle nationale. Et d'après les prévisions 2025 du cabinet Facts & Figures, il faut s'attendre à une nouvelle envolée comprise entre 4 et 6 % cette année. Si les augmentations tarifaires sont inévitables, en raison notamment de l'inflation qui touche les coûts de réparation, il est donc impératif de maîtriser la facture en scrutant sa couverture assurantielle.



1/ CONNAÎTRE VOS GARANTIES

Si vous connaissez le prix de votre assurance automobile, savez-vous quelles sont les garanties attachées à votre contrat ? Pas si sûr… Comme le révèle l'enquête d'opinion réalisée par 40 Millions d'automobilistes et Assurland.com, 73 % des sondés pensent que la garantie bris de glace couvre forcément l'ensemble des éléments vitrés, alors qu'elle ne s'applique parfois qu'au pare-brise. De même, les effets personnels contenus dans l'habitacle ne sont jamais inclus dans la garantie vol, mais nécessitent une protection à part, contrairement à ce que croient 46 % des personnes interrogées. Quant à l'indemnisation en cas d'événement naturel, elle ne concerne pas les véhicules assurés aux tiers, alors que 50,5 % des répondants estiment qu'ils seront indemnisés quel que soit leur contrat…

On l'aura compris, avant toute chose il est impératif de faire un point sur votre contrat pour connaître vos garanties actuelles et vous interroger sur leur pertinence.



2/ ÉVALUER VOS BESOINS

La deuxième étape dans cette prise de décision consiste à établir votre profil d'automobiliste afin de déterminer vos besoins réels. C'est évidemment la phase la plus délicate puisqu'il faut veiller à être suffisamment protégé en cas de pépin, sans pour autant payer pour des garanties superflues. Est-ce ainsi utile de conserver votre assurance tous risques alors que votre voiture a plus de 10 ans ? Si elle permet une prise en charge des réparations, y compris en cas d'accident responsable, sachez en effet que l'indemnisation sera basée sur la cote Argus de l'auto… cote qui dégringole avec les années.



Pour choisir un nouveau contrat ou adapter celui en cours, il est donc nécessaire de prendre en compte la valeur et l'âge de votre véhicule, mais aussi votre fréquence et type d'utilisation. Si vous roulez peu ou sur de courts trajets, vous prenez moins de risque d'avoir un accrochage et pouvez donc envisager une couverture assurantielle moins onéreuse. Certains profils spécifiques comme les jeunes ou les conducteurs avec un malus important seront aussi susceptibles de se tourner vers une protection réduite pour limiter leurs dépenses.



3/ RÉALISER UN COMPARATIF

Commencez par faire le point avec votre assureur pour obtenir des conseils sur la pertinence de votre formule et les possibilités d'ajustement pour concilier protection et pouvoir d'achat. Rappelons en effet qu'il existe trois grands types de contrat – au tiers, au tiers étendu ou tous risques –, chacun ajoutant des garanties supplémentaires par rapport au niveau inférieur. Et une fois armé de ces informations, n'hésitez pas à réaliser des devis auprès de la concurrence ! Depuis 2015, la loi Hamon permet en effet de changer d'assureur à tout moment après un an de contrat. Une démarche qui peut vous permettre de faire de précieuses économies puisque chaque assureur a sa propre politique commerciale en fonction des profils de conducteurs.



Julie Polizzi



TROIS NIVEAUX DE PROTECTION

-> L'assurance « au tiers » : elle inclut essentiellement votre responsabilité civile afin de couvrir les dommages

corporels et matériels causés à vos éventuelles victimes en cas d'accident. C'est la protection minimale imposée par la loi. Vérifiez qu'elle comprend aussi une garantie conducteur pour être indemnisé si vous êtes vous-même blessé.

-> L'assurance au « tiers étendu » ou « tiers plus » : outre la couverture de base, on ajoute ici des garanties comme le bris de glace, le vol, l'incendie et les catastrophes naturelles et technologiques. Cette formule peut être un bon compromis si vous roulez beaucoup ou que votre voiture n'est pas trop ancienne.

-> L'assurance « tous risques » : c'est le contrat le plus complet et donc le plus cher. Il comprend les garanties déjà énumérées mais aussi une garantie panne et le prêt d'un véhicule de remplacement.

Attention : les protections exactes ainsi que leurs modalités varient d'un assureur à l'autre et il est possible d'ajouter des options supplémentaires.