AVIS DE DECES - Madame Marcelle MANSOT née FRANCOIS

VIREY-LE-GRAND



Roger, son époux ;

Céline et Sandra, ses filles ;

Fabien et Jérôme, leurs conjoints ;

Baptiste, Oriane et Paulin, ses petits-enfants chéris;

ses sœurs et son frère ;

ses belles-sœurs et beaux-frères ;

neveux et nièces ;

cousins et cousines,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marcelle MANSOT

née FRANCOIS

survenu le 15 janvier 2025,

dans sa 79e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 28 janvier 2025, à 10 heures, en l'église de Virey-le-Grand.

La famille remercie les infirmières et infirmiers à domicile pour leur dévouement et leur gentillesse.

Marcelle repose à la maison funéraire de Crissey où les visites pourront lui être rendues jusqu'au lundi 20 janvier 17 heures.

Pas de plaque. Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.