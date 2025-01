AVIS DE DECES - Madame Paulette PILLOT née GENELOT

CHALON-SUR-SAÔNE



Jean-Paul et Isabelle Pillot,

son fils et sa belle-fille ;

Renée Gely, sa sœur ;

Patrick, Corinne, Stéphane, Cédric, Thierry, Nathalie, Jannick, Adeline et Caroline, ses petits-enfants ; ses arrière-petits-enfants, famille et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Paulette PILLOT

née GENELOT

survenu à l'âge de 97 ans.

La cérémonie sera célébrée en l'église Notre Dame de Lumière mercredi 22 janvier à 10 heures.

La famille remercie l'Ehpad Bel'Saône pour ses bons soins.

Et rappelle à votre souvenir

Noël

son époux

Danièle et Bernadette

ses filles.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.