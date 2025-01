Pose de la 1ère pierre des 6 nouveaux pavillons de l’OPAC pour seniors à Châtenoy-le-Royal.

Ce mercredi 15 janvier, l’OPAC de Saône et Loire officialisait la construction des 6 pavillons dans le nouveau lotissement rue du Bourg de Châtenoy le Royal en posant symboliquement la première pierre malgré les conditions météorologiques.

Truelle à la main, Vincent Bergeret, Maire de Chatenoy-le-Royal, Elizabeth Vitton, Vice-Présidente du Grand Chalon, en charge de l’habitat et de l’énergie, Françoise Vaillant, Conseillère départementale du canton de Chalon-sur-Saone-3 et Lionel Duparay, Président de l’OPAC ont posé le premier parpaing de ce qui deviendra très rapidement un bel ensemble de constructions adaptées pour les seniors.

Un projet de 6 pavillons pour seniors autonomes, Monsieur Dufour d'Eiffage nous fait la description des logements :

« Dès le dernier trimestre 2025, six pavillons verront le jour sur ce site, comprenant quatre logements de type T2 et deux de type T3. Ces maisons individuelles seront équipées d’un garage, d’un jardin et d’une terrasse. Pensées spécifiquement pour répondre aux besoins des seniors autonomes, elles offriront un confort optimal grâce à des aménagements garantissant sécurité, praticité et facilité d’entretien. Parmi les équipements : Des douches à bac extra-plat, des volets roulants électriques sur toutes les fenêtres et des celliers dans chaque logement. »

Un cadre de vie sécurisé et moderne.

Lionel Duparay a précisé que ce projet s’adresse à des seniors en quête de liberté et d’indépendance, tout en garantissant un cadre de vie sécurisé. Les aménagements extérieurs collectifs paysagés favoriseront les échanges et les gestes d’entraide entre habitants, tout en créant un environnement apaisant et moderne. Ces pavillons s’inscrivent ainsi dans une démarche éco-responsable et dans les attentes des seniors d’aujourd’hui, en renforçant leur lien social et en leur offrant une qualité de vie digne de ce nom.

Une localisation idéale pour le quotidien des résidents.

L’emplacement de ce projet, à proximité immédiate du centre-bourg de Châtenoy-le-Royal, riche en services, commerces et transports en commun, contribuera également à améliorer le quotidien des futurs résidents. De plus, la commune de Châtenoy-le-Royal développe une forte dynamique servicielle envers ses aînés, avec de nombreuses animations proposées tant par le CCAS que par le tissu associatif local. Ces services seront pleinement accessibles aux futurs locataires, leur permettant de renforcer leur lien social et de ne pas se sentir isolés.

Un complément à l’offre de logements pour seniors de l’OPAC Saône-et-Loire.

Ce projet vient compléter l’offre de logements pour seniors proposée par l’OPAC Saône-et-Loire, qui comprend déjà 4 Résidences Autonomie, 7 Résidences Senior, une centaine de pavillons et plus de 2000 logements réaménagés pour répondre aux besoins spécifiques des aînés.

Un projet soutenu par des partenaires institutionnels.

D’un montant total de 1 440 318 €, ce projet est soutenu par l’Etat, le Grand Chalon et le Département de Saône-et-Loire, et permet à l’OPAC Saône-et-Loire de poursuivre son engagement en faveur du bien-être et de l’autonomie des aînés au sein du département.

Pour Lionel Duparay, Président de l’Office, "Ce projet de six pavillons à Châtenoy-le-Royal s’inscrit dans notre engagement constant pour offrir des logements adaptés aux besoins des seniors. Grâce à ce nouveau programme, nous poursuivons notre mission de répondre aux attentes croissantes des aînés tout en renforçant leur lien social et leur autonomie. Nous tenons également à remercier chaleureusement l'État, le Grand Chalon, le Département de Saône-et-Loire et la Banque des Territoires pour leur soutien précieux, qui nous permet de concrétiser ce projet ambitieux au service du bien-être des habitants. »

Pour Vincent Bergeret, Maire de la commune, « Ce type de logements est nécessaire afin de répondre à un réel besoin des habitants qui souhaitent pouvoir rester sur la commune de Chatenoy-le-Royal. Cette offre de qualité viendra compléter l’existante. Je suis très content de poser aujourd’hui la première pierre de ces futurs pavillons et je remercie nos partenaires et l’OPAC pour ce projet. »

Elizabeth Vitton, Vice-Présidente du Grand Chalon : « Le Grand Chalon, dans sa politique sur l’habitat, travaille au quotidien avec les institutions dont l’OPAC pour les travaux de réhabilitation des logements, les travaux et des projets d’aides à la population qui vieillit. »

Pour Françoise Vaillant Conseillère départementale : « Ces logements sont idéalement bien placés de par leur proximité avec les commerces, ils offrent des installations adaptées. »

Ces logements font déjà l’objet de nombreuses demandes.

C.Cléaux