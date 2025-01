2e édition réussie pour la Cérémonie des vœux des séniors chalonnais

Plus de cinq cent personnes présentes à l’événement ! Le photoreportage info-chalon.com

Mercredi 17 janvier 2025, à partir de 14 heures, à la Salle Marcel Sembat, 1 place Mathias à Chalon-sur-Saône, se déroulait la 2e édition de la cérémonie des Vœux des seniors chalonnais.

Un événement qui se déroulait en présence de Fançoise Vaillant, Conseillère Départementale, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Legourd, 1er adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, d’Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, de Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, d’Annie Coulon, Conseillère Municipale déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de tous les délégués aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap ainsi que de tous les responsables et accompagnateurs des maisons des séniors.

Gilles Platret a pris le temps de saluer tous les séniors à leur arrivée.

Les tables étaient très animées…

Un après midi qui a commencé par le discours de Gilles Platret : « Mesdames et Messieurs, bonjour ! Je suis très heureux avec Annie Coulon et Bruno Legourd, ainsi que tous les élus qui sont nombreux, de pouvoir vous saluer collectivement […] Je suis très heureux de vous voir et surtout de vous voir aussi nombreux, c’est la première année que nous sommes autant pour ces vœux aux séniors puisque vous être plus de 500 cette après-midi et ce n’est pas fini car des séniors continuent d’arriver. On a vraiment voulu avec les élus avec les membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale, d’ailleurs certains des membres sont là, on a vraiment souhaité créer le maximum d’occasions de se retrouver, parce que et d’ailleurs je le disais à un certain nombre d’entre vous à l’accueil, on a collectivement la mission de lutter contre la solitude, la solitude qui est la maladie de notre époque ou peut-être que l’on ne prend pas assez soin des uns des autres et qui est une réalité aussi dans notre ville. Je rappelle que 54% des logements de Chalon-sur-Saône sont occupés par une seule personne! Et quand les années sont là parfois, la solitude devient de l’isolement et c’est là où les choses deviennent compliquées. Elles peuvent même devenir dangereuses car elles sont compliquées sur le plan humain mais elles peuvent être dangereuses sur le plan de la santé, du soin à apporter à soi-même, des précautions domestiques à prendre etc. C’est pour cela que la Maison des Séniors fait un important travail de proximité et cet événement y participe parce que quelque part pouvoir casser la monotonie, se retrouver autour d’une bonne galette […] Toujours est-il que l’on a cette mission de créer des événements et je voudrais vraiment du fond du cœur en ce début d’année remercier tous les agents de la Maison des Séniors. C’est bien parce que leur mission n’est pas une mission comme les autres, c’est une mission essentiellement humaine ! On ne travaille pas sur l’humanité comme on travaille sur la technique […] Car on doit prendre soin des uns et des autres pour ne blesser personne, pour accompagner, pour renforcer, pour encourager, pour divertir et parfois pour les tirer de l’embarras. D’ailleurs, nous avons mis en place il y a quelque mois un petit service à votre attention qui s’appelle Allo Sénior ! Allo Sénior, c’est copié sur Allo Mairie qui existe depuis le temps de Dominique Perben et qui permet de régler des problèmes du genre : problème sur la voirie, déchets qui trainent… que les problèmes soient réglés dans les 48 heures […] Vous avez un souci, besoin d’informations ou autre le service Allo Sénior fonctionne du lundi au vendredi en téléphonant au 03 85 90 10 10 […] C’est un nouveau service pour briser la solitude même s’il y en a plein d’autre. Je vous donne d’ailleurs une mission à chacune et chacun, on a lancé il y a quelques années le dispositif ‘Entoure Âge’ qui vise à lutter contre le grand isolement d’un certain nombre de nos anciens. Des personnes qui n’ont plus de famille à proximité, qui sont vraiment isolés et quand on a lancé ce dispositif on s’est appuyé sur ceux qui connaissent le terrain notamment les Comités de Quartier, les médecins afin de repérer les personnes en grand isolement afin de l’appeler et sans la forcer et si seulement elle est d’accord, on va créer des relations régulières, une visite, un coup de fil […] On la chance d’être dans une ville à taille humaine et il faut que l’on conserve et que l’on cultive cette chance […] Mesdames et Messieurs une bonne et heureuse année 2025, une bonne santé à vous qui est le bien à jamais le plus précieux et je vous souhaite surtout ayons ensemble des moments comme celui-ci nombreux pour nous retrouver, pour faire la fête, pour oublier les soucis du quotidien et pour aimer Chalon. Merci beaucoup ! »;

S’en suivait une animation musicale de jazz par un quintet composé par des élèves du Conservatoire du Grand Chalon ainsi que de la danse Hip Hop.

S’en suivait des chants de la chorale de la Maison des séniors ‘Chœur et Mélodie’, sous la direction de leur chef de chœur et musicien, ‘Lugyan’ Kirszling.

Pour terminer, la galette des rois était servie !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B