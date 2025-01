Festival Chefs Op’ 2025 : 8 films en compétition, une sélection plus serrée que jamais

Du 27 janvier au 2 février, le Festival Chefs Op' en Lumière aura lieu à Chalon-sur-Saône pour une septième édition et mettra à l’honneur la richesse du cinéma, notamment à travers une sélection de films en compétition. Des œuvres audacieuses, saluées par la critique et primées dans les plus grands festivals, seront présentées à l’Espace des Arts et au Mégarama et s’affronteront pour remporter l’un des prix prestigieux décernés par un jury d’exception.

Plongez dans la magie du cinéma à Chalon-sur-Saône ! Cinéphiles, amateurs d’art et curieux, préparez-vous pour une expérience unique : le Festival Chefs Op' en Lumière revient pour sa septième édition à Chalon-sur-Saône du 27 janvier au 2 février. Une semaine d’émotions, de découvertes et de rencontres autour du 7e art vous attend, avec une programmation riche et audacieuse.

Des films en compétition qui célèbrent l’art de l’image

Le cœur du festival réside dans sa sélection officielle : une compétition de films européens mettant à l’honneur le talent des chefs opérateurs, ces artistes de l’ombre qui subliment chaque image et transforment chaque plan en œuvre d’art. Drames poignants, documentaires captivants, comédies pétillantes... Chaque œuvre sélectionnée promet de vous transporter dans un univers unique où la lumière, la couleur et le cadre racontent autant d’histoires que les dialogues et les intrigues.

Des récompenses pour chaque regard

À l’issue de la compétition, trois distinctions prestigieuses viendront couronner les films en lice, mettant en valeur la richesse des regards portés sur les œuvres sélectionnées. Le Prix du Jury professionnel, véritable reconnaissance des pairs, récompensera le film ayant su séduire des experts du 7e art. Ce jury d’exception réunit des personnalités de renom :

— Rémy Chevrin (AFC), directeur de la photographie acclamé pour ses collaborations avec Yvan Attal (Ma femme est une actrice, Le Brio, Les Choses humaines) et Christophe Honoré (Les Chansons d’amour, Les Bien-Aimés).

— Sarah Blum (AFC), directrice de la photographie dont le travail remarquable sur Lost Country de Vladimir Perisic a été récompensé par le “Prix Révélation” 2023 à la Semaine de la Critique du festival de Cannes.

— Colin Lévêque (SBC), chef opérateur talentueux ayant signé la photographie de Fortuna, Temps Mort, C’est mon homme et À l’ombre des filles.

— Marianne Denicourt, actrice et réalisatrice, nommée aux César 2015 dans la catégorie “Meilleur second rôle féminin” pour sa performance dans Hippocrate de Thomas Lilti.

— Anne-Claire Cieutat, journaliste cinéma et rédactrice en chef du magazine Bande à part, dont le regard aiguisé enrichira les délibérations.

— François Favrat, scénariste et réalisateur connu pour La Sainte Victoire (avec Christian Clavier et Clovis Cornillac) et Boomerang (avec Laurent Lafitte et Mélanie Laurent).

Aux côtés de ce prix prestigieux, le Prix du Public permettra aux spectateurs de devenir acteurs en récompensant leur coup de cœur. Enfin, le Prix des Étudiants et des Lycéens mettra en lumière la sensibilité et les attentes de la jeune génération, offrant un point de vue frais et prometteur sur le 7e art. Ces prix symbolisent l’esprit du festival : une célébration inclusive et plurielle de l’art cinématographique.

Pour faciliter l’agenda des spectateurs, chacun des 8 films en compétition sera diffusé deux fois, dates et lieux différents : l’Espace des Arts et le cinéma Mégarama.

Présentation des films en compétition

Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé

Ce film roumain est réalisé par Bogdan Mureşanu. Du côté du visuel, ce sont les chefs opérateurs Boróka Biró et Tudor Platon qui se sont chargés de magnifier l’image. Ce long métrage a déjà glané les prix du meilleur film Orizzonti et du Fipresci au Mostra de Venise 2024 et les prix de la mise en scène ainsi que celui du “Regards Jeunes” à l’Arras Film festival 2024.

20 décembre 1989. La Roumanie est au bord de la révolution. Les autorités préparent les festivités du Nouvel An comme si de rien n’était ou presque, mais le vernis officiel commence à craquer. Dans l’effervescence de la contestation, six destins vont se croiser au fil d’une journée pas comme les autres. Jusqu’à la chute de Ceausescu et de son régime.

Deux séances : mercredi 29 janvier au Mégarama à 10 h / vendredi 31 janvier à l’Espace des Arts à 20 h 15.

Le village aux portes du paradis

Ce film autrichien, réalisé par Mo Harawe, bénéficie de la vision artistique du chef opérateur Mostafa El Kashef, qui a sublimé chaque image. Déjà salué par la critique, ce long métrage a remporté le prestigieux Prix du Jury au Festival International du Film de Marrakech 2024.

Un petit village du désert somalien, torride et venteux. Mamargade, père célibataire, cumule les petits boulots pour offrir à son fils Cigaal une vie meilleure. Alors qu’elle vient de divorcer, sa sœur Araweelo revient vivre avec eux. Malgré les vents changeants d’un pays en proie à la guerre civile et aux catastrophes naturelles, l’amour, la confiance et la résilience leur permettront de prendre en main leur destinée.

Deux séances : jeudi 30 janvier au Mégarama à 10 h / samedi 1er février à l’Espace des Arts à 10 h.

Le Retour du projectionniste

Ce film franco-allemand, réalisé par Orkhan Aghazadeh, s’illustre par la finesse de sa photographie signée par le talentueux chef opérateur Daniel Guliyev. Ce documentaire a été couronné Meilleur Documentaire au Festival du Film de Turin 2024, une distinction qui témoigne de la puissance et de la qualité de son propos visuel et narratif.

Un village reculé des montagnes Talyches, entre l’Iran et l’Azerbaïdjan. Un réparateur de télévision dépoussière son vieux projecteur soviétique. Il rêve de réunir à nouveau son village devant le grand écran. Les obstacles se succèdent, jusqu’à ce qu’il trouve un allié inattendu : un jeune cinéphile.

Deux séances : Mercredi 29 janvier à l’Espace des Arts à 17 h 30 / Dimanche 2 février au Mégarama à 16 h 15.

Julie se tait

Ce film belgo-suédois, réalisé par Leonardo Van Dijl, se distingue par une direction artistique remarquable, portée par le talent du chef opérateur Nicolas Karakatsanis. Ce long métrage a déjà été récompensé par le prestigieux Prix Fondation Gan à la Diffusion ainsi que par le Prix SACD, des distinctions qui soulignent la qualité de son écriture visuelle et narrative.

Julie, une star montante du tennis évoluant dans un club prestigieux, consacre toute sa vie à son sport. Lorsque l’entraîneur qui pourrait la propulser vers les sommets est suspendu soudainement et qu’une enquête est ouverte, tous les joueurs du club sont encouragés à partager leur histoire. Mais Julie décide de garder le silence…

Deux séances : lundi 27 janvier au Mégarama à 16 h / Jeudi 30 janvier à l’Espace des Arts à 17 h 30.

La jeune femme à l’aiguille



Ce film, réalisé par Magnus Von Horn et sublimé par la photographie du talentueux chef opérateur Michal Dymek, a déjà conquis les spectateurs en remportant le Prix du Public lors de L’Étrange Festival 2024. Une distinction qui témoigne de son impact visuel et émotionnel.

Copenhague, 1919. Karoline, une jeune ouvrière, lutte pour survivre. Alors qu’elle tombe enceinte, elle rencontre Dagmar, une femme charismatique qui dirige une agence d’adoption clandestine. Un lien fort se crée entre les deux femmes et Karoline accepte un rôle de nourrice à ses côtés. Elle découvrira un monde sombre et complexe.

Deux séances : jeudi 30 janvier à l’Espace des Arts à 20 h 15 / Dimanche 2 février au Mégarama à 17 h 45.

When the Light Breaks

Ce film islandais, réalisé par Rúnar Rúnarsson, se distingue par la beauté de son image, signée par la chef opérateur Sophia Olsson. Choisi comme film d’ouverture pour le Prix Un Certain Regard au Festival de Cannes 2024, il a également remporté le Prix de la Jeunesse au Festival du Film de Cabourg 2024, affirmant ainsi son pouvoir de séduire et d’émouvoir les publics les plus divers.

Seulement 24 heures suffisent pour bouleverser la vie d’Una, étudiante en école d’art. Lorsque Reykjavík est paralysée par la plus grande tragédie des transports de son histoire, Una, comme beaucoup d’autres personnes, est confrontée à une perte et à une douleur soudaine. Mais contrairement à son entourage, elle ne peut pas exprimer et vivre ouvertement ses émotions.

Deux séances : vendredi 31 janvier à l’Espace des Arts à 17 h 30 / dimanche 2 février au Mégarama à 10 h 15.

Vermiglio ou La Mariée des montagnes

Ce film italien, réalisé par Maura Delpero, se distingue par la magistrale direction de la photographie de Mikhaïl Krichman. Présenté au Festival international du Film de Toronto 2024, il a également été honoré par le Lion d’Argent – Grand Prix du Jury à la Mostra de Venise 2024. En plus de sa distinction au Festival de Villerupt 2024 (Mention Spéciale), il a remporté l’Amilcar de la Critique & des Exploitants et a été salué lors des Rencontres cinématographiques de Cannes 2024, consolidant ainsi son statut d’œuvre majeure de l’année.

Au cœur de l’hiver 1944. Dans un petit village de montagne du Trentin, au nord de l’Italie, la guerre est à la fois lointaine et omniprésente. Lorsqu’un jeune soldat arrive, cherchant refuge, la dynamique de la famille de l’instituteur local est changée à jamais. Le jeune homme et la fille aînée tombent amoureux, ce qui mène au mariage et à un destin inattendu…

Deux séances : mardi 28 janvier au Mégarama à 16 h 15 / mercredi 29 janvier à l’Espace des Arts à 20 h 15.

La convocation

Ce film norvégien, réalisé par Halfdan Ullmann Tøndel, se différencie par l’incroyable travail à la photographie de Pål Ulvik Rokseth. Il à fait partie des films nommé pour le prix de la Caméra d’Or au Festival de Cannes 2024.

Lorsqu’un incident se produit à l’école, les parents des jeunes Armand et Jon sont convoqués par la direction. Mais tout le monde a du mal à expliquer ce qu’il s’est réellement passé. Les récits des enfants s’opposent, les points de vue s’affrontent, jusqu’à faire trembler les certitudes des adultes…

Ce film sera à découvrir à 10h00 le vendredi 31 janvier et à 13h45 le dimanche 02 février au Mégarama.

Avec une compétition aussi riche et diversifiée, il est certain que le choix des lauréats sera extrêmement serré. Chaque film en lice brille par sa singularité et la qualité de sa réalisation, promettant des délibérations passionnées et un palmarès des plus mérités. Le suspense est à son comble, et il ne fait aucun doute qu’il sera difficile pour le jury de départager ces œuvres d’exception.

