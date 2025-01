2025 : Une année pour célébrer les 10 ans des Climats du vignoble de Bourgogne

Le Château du Clos de Vougeot a été le théâtre du lancement des festivités célébrant les 10 ans de l'inscription des Climats du vignoble de Bourgogne sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L’Association des Climats du vignoble de Bourgogne, entourée

de ses nombreux partenaires et mécènes, a lancé le programme des festivités de l’année 2025. Une année entière, de janvier à décembre 2025, sera dédiée à honorer cette reconnaissance unique et à explorer les richesses exceptionnelles de ce territoire viticole emblématique.



Un héritage exceptionnel à honorer

La France compte 53 biens inscrits au Patrimoine mondial parmi les 1 223 biens reconnus dans le monde. Une véritable exception culturelle à laquelle la Bourgogne est fière et honorée d'appartenir.

Inscrits le 4 juillet 2015, les Climats du vignoble de Bourgogne représentent un paysage culturel unique, fruit de 2 000 ans d’histoire viticole étendu sur 60 km des Côtes de Nuits et de Beaune, de Dijon aux Maranges au sud de Santenay. Ce modèle de la viticulture de terroir intègre également les éléments culturels et de patrimoine incarnant l’histoire millénaire de cette production viticole. C’est ainsi toute l’émergence d’une culture, de savoir-faire et du patrimoine des villages viticoles et des centres historiques de Beaune et de Dijon qui sont reconnus par l’UNESCO. Ce territoire célèbre son modèle de viticulture de terroir et un patrimoine millénaire mêlant traditions, savoir-faire et paysages façonnés par l’homme.



Une année rythmée par des événements uniques

Pour marquer cette décennie d’inscription, l'Association des Climats du vignoble de Bourgogne et ses partenaires ont concocté un programme riche et varié. De janvier à décembre 2025, les rendez-vous fédérateurs se multiplieront dans des lieux emblématiques comme dans des sites plus confidentiels. Voici un aperçu des temps forts à inscrire dans vos agendas :

Le 4 juillet 2025 marquera la grande célébration anniversaire avec un événement populaire à Puligny-Montrache en point d'orgue

Mai à juillet : Le Festival des Climats proposera des balades, des dégustations, des conférences et des visites guidées, mettant en lumière les trésors du territoire​

Juin : Les Journées Européennes du Patrimoine dévoileront les secrets des monuments historiques et villages viticoles​

Samedi 14 et dimanche 15 juin : « Il était une fois 10 ans de Climats » à La Karrière, Villars-Fontaine, mêlant ateliers, spectacles et rencontres.

21 juin : Randonnée « Sur les chemins de Corton » pour découvrir les secrets de la célèbre colline avec un vigneron.

20-21 septembre : Journées européennes du patrimoine, avec des visites inédites à travers le vignoble, de Dijon à Beaune.

15-16 novembre : Vente des Vins des Hospices de Beaune, l'occasion de mêler prestige et patrimoine.

Décembre : Colloque scientifique, explorant les défis climatiques et les enjeux de préservation de ce patrimoine.



De nombreuses activités rythmeront cette année festive : bBalades dans les vignes accompagnées de vignerons pour explorer les terroirs. Ateliers pour les familles pour découvrir les Climats de façon ludique. Conférences scientifiques et expositions artistiques autour des enjeux climatiques et du patrimoine viticole.



Des valeurs universelles à transmettre

Cette célébration ne se limite pas au passé : elle questionne également en réfléchissant aux défis de demain. Comment préserver cet héritage face aux défis climatiques ? Comment accompagner un développement durable tout en respectant les valeurs du site ?



Une invitation à participer

Les Bourguignons, ainsi que les visiteurs du monde entier, sont invités à redécouvrir les Climats et à vibrer au rythme de cette année festive. Les rendez-vous artistiques, scientifiques, œnologiques et ludiques offriront autant d'occasions de s'imprégner de ce patrimoine vivant.

Que vous soyez amateurs de vin, passionnés d’histoire ou amoureux des paysages, cette année anniversaire est une invitation à redécouvrir la Bourgogne et ses trésors. À vos agendas !

Le préprogramme à télécharger ici