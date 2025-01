Comme chaque année, le sport, meilleure résolution en ce début de l'année pour une majorité de Français

Qu'on la garde pour soi ou qu'on s'enquière de celles de notre entourage, la question des bonnes résolutions est un incontournable du début d'année. Ou l'on espère qu'elle sera plus douce que la précédente… ou bien on la souhaite plus tonique !

Et justement, en 2025, la pratique d'une activité physique ou sportive régulière est à nouveau au cœur des résolutions des Français, concernant près de 34 % des personnes interrogées par la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire (FFEPGV) et l'institut Ipsos.



Ce début d'année dans les starting-blocks séduit sans surprise toutes les générations confondues de sondés. Car si cette décision a sans doute pris de l'élan avec les Jeux Olympiques de Paris, le sport est en effet champion des bonnes résolutions depuis 2017. Ce qui explique aussi que les inscriptions et la fréquentation des salles de sport connaissent un pic d'activité chaque début d'année. Mais pour toutes ces résolutions prises, combien sont finalement tenues ? En 2024, 55 % des Français sont parvenus à respecter leurs objectifs. Un chiffre encourageant si l'on reste optimiste, en se rappelant que pour tenir une résolution sportive, rien ne sert de courir… ou presque.



Si vos derniers souvenirs remontent aux 500 mètres du lycée, ne vous faites pas violence et optez pour une reprise en douceur : fixer la barre trop haut est le meilleur moyen d'abandonner. Et pour se motiver, pourquoi ne pas combiner cette bonne résolution à d'autres vœux qui vous sont chers ? Passer plus de temps avec ses proches et se réserver des moments de détente occupent ainsi les seconde et troisième places du podium, quand l'arrêt de la cigarette et la diminution du temps passé devant les écrans concernent 9 et 19 % des aspirations pour cette nouvelle année.



Charlotte Arnaud