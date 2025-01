Hommage à Nathalie Leblanc par la fédération du PS de Saône et Loire pour une année 2025 combattive

En présence de Jérôme Durain - Sénateur de Saône et Loire, mais aussi de Christophe Sirugue, et autour d'une cinquantaine de militants, Franck Charlier, n°1 du PS en Saône et Loire, a tenu à adresser ses voeux en cette nouvelle année. Une année de transition, entre un grand nombre d'échéances électorales cruciales pour le pays. Entre les municipales, régionales, présidentielle et législatives, sans oublier les départementales qui suivront, on entre dans un cycle électoral majeur, plantant le décor pour un nouveau cycle politique.

"Le PS tient la route, discret mais actif"

Jérôme Durain, bien accaparé dans sa mission parlementaire de lutte contre le narcotrafic, a tenu à adresser un message de mobilisation collective pour les socialistes chalonnais, "les socialistes ont montré qu'ils étaient là et qu'on pouvait compter sur eux. On est au coeur de toutes les questions, de tous les sujets. Partout ça bouge, le PS est présent partout, discret mais actif".

"On est conscient que les piliers institutionnels sont fragilisés, il nous faut travailler autrement. On ne peut plus raisonner comme avant. On est face à un chemin étroit mais l'ADN socialiste est bien là. On ne perd jamais de vue pour qui on travaille, c'est notre socle, celui de nos valeurs".

Le portrait de Nathalie Leblanc à côté de celui de Jean Jaurès

Le symbole se veut fort, pour montrer à quel point, la disparition de Nathalie Leblanc, cheffe de file de l'opposition chalonnaise, longtemps secrétaire de section de Chalon, a marqué les esprits des socialistes chalonnais. Nathalie Leblanc est venue au coeur des voeux de cette nouvelle année, "elle qui croyait dans l'action et le collectif socialiste pour changer les choses, toujours dans le respect des personnes, dans le seul combat des idées" a rappelé Franck Charlier. Les militants ont été convié à applaudir la mémoire de Nathalie Leblanc.

Le numéro 1 du PS en Saône et Loire est revenu sur "la dissolution incompréhensible", "le travail mené sur le terrain par l'ensemble des socialistes" et la ferme volonté "de garder le cap des valeurs sans nier les difficultés".

"2025 sera une année engagée, une année de combat pour répondre aux besoins des Français. Il nous faudra négocier pas à pas, agir aujourd'hui et répondre aux attentes" rappelle Franck Charlier, expliquant la raison de la non-censure du gouvernement.

Laurent GUILLAUMÉ