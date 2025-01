AVIS DE DECES - Monsieur Eric GUILLEMIN

SEVREY - CHALON-SUR-SAÔNE - (LES CHARREAUX) - SAINT-MARCEL



Mme GUILLEMIN Nicole,

sa maman ;

Véronique et Bruno,

sa sœur et son frère ;

Bernard et Agnès,

son beau-frère et sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille et les amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Eric GUILLEMIN

survenu le 17 janvier 2025,

à l'âge de 60 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 29 janvier 2025, à 10h30, en l'église Sainte-Thérèse de Saint-Rémy.

Eric repose à la chambre funéraire au 19 avenue Monnot de Chalon-sur-Saône où les visites pourront lui être rendues jusqu'au 25 janvier 17 heures.

La famille rappelle à votre souvenir

René

son papa,

décédé en 2019

et remercie chaleureusement tout le personnel du foyer Arc-en-Ciel de Sevrey pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.