La 17ème édition de la cérémonie des naissances s’est déroulée mercredi 15 janvier 2025 à la bibliothèque de Châtenoy le Royal.

Les 16 petites filles et les 31 petits garçons nés en 2024, dont les parents résident dans la commune, ont été mis à l’honneur par la municipalité.

L’année 2024 a été marquée par une légère augmentation des naissances à Châtenoy le Royal ; on peut noter une particularité : la tendance s’est inversée avec plus de garçons que de filles, 31 garçons sont nés en 2024 pour 16 filles, soit 47 petits habitants de plus.

Vincent Bergeret, en présence de quelques élus, d’Emmanuelle Baudot directrice du CCAS, d’Aline Serain responsable de la bibliothèque, de Séverine Faussurier référente famille au CCAS, des personnes de l’IDEF, des responsables des micro- crèches l’Oiseau bleu et les Lucioles, a souhaité ses vœux à l’ensemble des personnes présentes. Il a expliqué le but de cette cérémonie, rappelant que la petite enfance est une compétence du Grand Chalon. Il a souhaité la bienvenue à tous ces petits garçons et toutes ces petites filles ainsi qu’aux heureux parents.

Comme chaque année, Monsieur le maire de Châtenoy, Vincent Bergeret a remis une carte de bibliothèque aux jeunes parents de même que des livres dédicacés : "Je t’aime depuis toujours", "Mon Cœur", "2 petites mains et 2 petits pieds" et "Beaucoup de beaux Bébés".

Les bénévoles au CCAS, "Les Libellules", avaient confectionné des petits doudous qu’elles ont offerts aux bébés présents. Les parents avaient le choix parmi tous les motifs présentés.

Les membres du CCAS, les élus, "les Libellules", tout le monde a pris place pour assister à la prestation de "Connexion et Résonance". Au programme : musique relaxante, mélodies douces proposées par Louis et Dielkis, que des sons pour calmer, endormir les bébés avec le registre musical amérindien. 2 musiciens de talent qui ont interprété des mélodies apaisantes avec divers instruments : flûtes, tambours, carillons, cloches, guimbarde, chants Gong…

Le temps était venu de prendre le verre de l’amitié, d’échanger quelques mots avec les élus et les personnes du CCAS et de la bibliothèque avant de rentrer coucher les bébés.

C.Cléaux