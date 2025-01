La Dictée du Rotary fête ses 10 ans ce samedi 25 janvier à la salle du Bicentenaire de Fragnes-La Loyère

Trois millions de Français, soit 9 % de la population âgée de 18 à 65 ans résidant et scolarisée en métropole, sont touchés par l’illettrisme. Une situation inquiétante, qui ne va pas en s’arrangeant au fil des jours. Depuis 2015 le club Chalon Saint-Vincent organise chaque année sa Dictée du Rotary. Il y a dix ans la première édition s’était en effet déroulée au Musée de l’École en Chalonnais à Saint-Rémy. Un lieu hautement symbolique volontairement choisi par les organisateurs. Une première dictée qui a été suivie par d’autres, vu la réussite remportée par l’événement. A compter de 2018, c’est un autre lieu symbolique, la salle du Bicentenaire de Fragnes-La Loyère qui accueille la manifestation, l’espace d’un après-midi d’hiver, pour le plus grand plaisir de tous les passionnés d’orthographe.

Ouverture des portes à 14 heures

La 10e édition - il n’y en pas eu en 2021 en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19 - est donc annoncée : elle aura lieu ce samedi 25 janvier. A nouveau en partenariat avec le CCAS de Fragnes-La Loyère. Les inscriptions seront prises à partir de 14 heures, le début de la dictée étant fixé à 14h 30. L’entrée sera gratuite mais chacun pourra, s’il le souhaite, faire un don en faveur de PEL’MEL. Ou si vous préférez Pour Exister Librement Mieux Ecrire et Lire, association chalonnaise qui depuis trente ans accompagne vers l’autonomie non seulement des adultes français en situation d’analphabétisme ou d’illettrisme mais également des étrangers ne parlant pas notre langue.

Chacun son texte

Deux textes seront à nouveau proposés à la réflexion des participants, avec deux niveaux par catégorie. Un pour les élèves de CM1 à 5e et un destiné aux moins jeunes, à savoir les adolescents et les adultes. Comme toujours des livres, offerts par une grande société d’édition parisienne, récompenseront ceux qui se débrouilleront le mieux avec les pièges orthographiques.

Alors, venez en famille ou entre amis partager un moment convivial et ludique autour d’une dictée... et si vous craignez d’être ridicule en commettant beaucoup de fautes, sachez que la dictée est anonyme et que seuls les noms des lauréats seront révélés.



Gabriel-Henri THEULOT