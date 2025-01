Émeutes à Mâcon : le sénateur Fabien Genet appelle à un réarmement de la République face au narcotrafic

Alors que des violences urbaines ont une nouvelle fois embrasé ce week-end un quartier de Mâcon dans notre département de la Saône-et-Loire, trois bâtiments communaux sportifs ou sociaux pour les enfants et les jeunes du quartier des Saugeraies ont été détruits. Le sénateur Fabien GENET a tenu à interpeller le Ministre sur la gravité de la situation :



« Des véhicules et des bâtiments ont été incendiés, les forces de police attirées dans de véritables guet-apens. Les dégâts sont estimés à plus d’un million d’euros. Monsieur le Ministre, ces émeutes exaspèrent la population, ces attaques de nos biens communs révoltent leurs usagers, ces dégradations désespèrent les contribuables. »



Le Sénateur a tenu à rappeler l’urgence d’enrayer la spirale du narcotrafic contre laquelle la lutte doit devenir une priorité :



« Ces actes interviennent sur fond de narcotrafic, comme l’ont relevé le Préfet et le maire de Mâcon, Jean-Patrick Courtois. Des tags ont été retrouvés et sont explicites : « Donner nous un local ou c’est la guerre ». Les dealers en sont donc, dans notre pays, à exiger des locaux communaux pour se livrer à leur commerce et embrasent un quartier face à la résistance courageuse et légitime des pouvoirs publics. »



Affirmant que l’État est pleinement engagé dans cette lutte, le Ministre François-Noël BUFFET a indiqué que « le ministre de l’Intérieur Bruno RETAILLEAU a envoyé immédiatement des renforts de police sur le terrain pour tenir la situation pendant au moins 10 jours. Le narcotrafic est présent sur l’ensemble du territoire (…) et le Gouvernement compte beaucoup sur le texte du Sénat qui va donner des outils à caractères juridique ou pénal supplémentaires pour aider dans cette lutte absolument nécessaire. Une évolution législative devra par ailleurs être réalisée pour améliorer la complémentarité entre police nationale et polices municipales. Le Gouvernement est mobilisé pour lutter contre l’ultraviolence et le narcotrafic. »

Après avoir rendu hommage aux élus municipaux, aux services de l’État et aux forces de sécurité (policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers) mais aussi à la Procureure de la République pour leur remarquable mobilisation face à ces violences, Fabien GENET a rappelé qu’au-delà du maintien de l’ordre, de la lutte contre l’emprise de la drogue et de la réponse pénale, « le Gouvernement doit vraiment épauler les collectivités locales qui se retrouvent sans solution d’assurance. Il faut épargner à ces communes la double peine des dégradations et du défaut d’assurance. »

La semaine prochaine, le Sénat va examiner la proposition de loi d’origine sénatoriale visant à sortir la France du piège du narcotrafic ainsi que la proposition de loi organique fixant le statut du procureur national anti-stupéfiants, visant à lutter plus efficacement contre la submersion de la France par le narcotrafic.



Retrouvez l’intégralité de l’intervention du sénateur GENET en vidéo : https://youtu.be/yFRm87S9yfQ