CARNET BLEU - Bienvenue à Timaël

Timaël FRAIZE est né le 16 janvier à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le troisième enfant après Hugo, 17 ans, et Manon, 10 ans, d'Angélique DINTZER et le premier enfant de Kévin FRAIZE. La maman est téléconseillère et le papa est tourneur fraiseur. La famille réside à Chalon-sur-Saône. Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé !