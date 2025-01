C'était aussi la rentrée pour LaPéniche

Mercredi 15 janvier 2025, l'équipe de l'association Mosaïques-LaPéniche donnait rendez-vous au Rock'n Art Café pour présenter sa programmation, ses projets, sa vie associative, et parler du bénévolat, des abonnements et, bien entendu, des concerts à venir sur le trimestre.

Ainsi, tour à tour, Frédéric Millat (programmation et production), Adrien Guitton (communication et co-programmation) et Sophie Brandibas (action culturelle) ont pris la parole, en présence de Bénédicte Mosnier, l'adjointe au maire en charge de la culture qui représentait Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, et Emmanuelle Dupuit-Pinto, la vice-présidente du Grand Chalon en charge de l'enseignement supérieur et de la culture qui représentait Sébastien Martin, le président du Grand Chalon.

L'occasion aussi d'écouter la playlist du trimestre dans une ambiance conviviale.

Et c'est Mahdi Métlaïne, artiste chalonnais aussi prolifique que convaincu, et l'artiste lyonnais Manoo (afrohouse-hip hop) qui a collaboré avec des légendes comme Louie Vega, Black Coffee et François K, qui ont inauguré la «propagande musicale» de LaPéniche le vendredi 17 janvier.

Rendez-vous ce samedi 25 janvier le Festival des Zhoufs pour fêter les 10 ans de la Chapka du Dahut, pour une soirée immersive, festive et détonante.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati