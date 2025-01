5 mois de travaux annoncés à Virey le Grand à compter du 27 janvier

Dans le cadre de son action pour entretenir et améliorer les réseaux d’assainissement et d’eau potable, le Grand Chalon engage des travaux de renouvellement des canalisations, rue Jean Moulin rue de Crissey, Impasse Edith Piaf et rue du Pont des Saules. Cela représente pour la collectivité un investissement de 576 836 € TTC au service du cadre de vie des usagers.

Les travaux vont débuter le 27 janvier 2025 pour une durée de 5 mois, soit jusqu’à fin juin 2025, sous réserve d’aléas.

Une partie des rues pourra être fermée à la circulation pendant les travaux.

L’accès aux riverains sera maintenu.