Quand un Président de la République répond à un influenceur... Franchement il n'y a pas plus urgent ?

Franchement on en est là ? Un Président de la République qui prend le temps de répondre à un "influenceur" verbalisé pour avoir utiliser son téléphone portable au moment de régler son péage autoroutier peut apparaître bien sympathique sur la forme. Sans doute que certains vont s'enthousiasmer de voir le Chef de l'Etat ainsi s'exprimer sur la plateforme chinoise mais n'y-a-t-il pas d'autres réponses à apporter en l'état actuel des choses ?

Quelles réponses du Président de la République aux inquiétudes des collectivités locales face à leurs dotations budgétaires ?

Quelles réponses à l'hôpital public et ses manques de moyens ?

Quelles réponses face aux inquiétudes liées au pouvoir d'achat ?

Quelles réponses aux chefs d'entreprise qui s'interrogent sur l'absence de visibilité des politiques publiques ?

Quelles réponses face à la mainmise du narcotrafic sur les territoires ? .... et puis tellement d'autres.

Sans doute que le sens des priorités nous échappe quelque peu. Sans doute qu'il est plus sympathique de s'exprimer sur ce sujet alors que d'autres attendent toujours.

Allez on est content de savoir qu'en 2025, on pourra sans doute payer les péages autoroutiers avec notre téléphone portable, d'autant plus qu'au 1er février, le tarif augmentera encore.

Visiblement on en est bien là...

Laurent Guillaumé