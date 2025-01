Salle comble au concert d’hiver à Ouroux avec en 1ère partie l’Harmonie d’Ouroux/Union musicale de St Marcel et en 2ème partie l’Orchestre d’Harmonie St Rémy/Les Charreaux.

Cette année l’Harmonie d’Ouroux sur Saône avait comme invité leurs homologues de l’autre rive de la Saône : l’Harmonie Saint Rémy/Les Charreaux dont la réputation n’est plus à faire.

Il a été nécessaire de rajouter quelques chaises tant la salle Roger Rochet était bondée, plus de 200 personnes venues écouter les ensembles musicaux qui se sont produits sur scène au cours de l’après-midi.

Aujourd’hui, les deux entités musicales l’Harmonie d’Ouroux sur Saône et l’Union musicale de Saint Marcel travaillent ensemble pour parfaire un programme de grande qualité comme l’auditoire a pu apprécier.

Sous la direction de Pierrick Martin et Sylvain Piffaut, la formation a enchanté le public avec 11 morceaux comprenant 20TH Century Fox, Moment for Morricone, Gabriel Oboe, Avatar, pour n’en citer que quelques-uns. C’est sous les applaudissements du public enthousiaste que la première partie de concert a laissé place à un petit entracte, le temps de replacer les chaises pour les musiciens sanrémois.

C’est avec un très grand plaisir que les musiciens de l’Harmonie Saint Rémy/Les Charreaux ont traversé la Saône pour retrouver leurs collègues d’Ouroux et de Saint Marcel, un immense plaisir aussi de se produire devant un si nombreux et chaleureux public.

L’Harmonie St Rémy/Les Charreaux a elle aussi 2 chefs avec cette particularité, c’est qu’ils sont aussi chefs mais cette fois de famille, de la même famille de plus est. A la tête de l’orchestre Emilie et Denis Desbrières mènent à la baguette une soixantaine de musiciens dans des répertoires de styles différents.

Ce dimanche soir 19 janvier, c’était un mélange de morceaux connus et d’autres découverts par l’auditoire au cours du concert. Les musiciens jouent la modernité avec quelques extraits de ce qu’ils joueront pour le concert des Festives le 02 février salle Marcel Sembat à Chalon.

Au programme de ce dimanche à Ouroux : Baba Yetu, Bugler’s Holiday, Bohemian Rag, Totoro et The polar Express ont conquis le public avec quelques soli de flute, euphonium, trombone, hautbois et trio de trompette.

Le programme terminé, le public n’a pas quitté la salle, attendant la suite, pour terminer leur prestation, les musiciens ont fait le traditionnel Bis sauf que celui-ci était The Moment for Moricone, joué en première partie par l’Harmonie d’Ouroux/Union musicale de St Marcel. Un pur hasard comme l’a évoqué Denis Desbrières.

Musique de dessin animé, de film d’animation, moderne ou de western, c’est une richesse de couleurs musicales que l’ensemble des orchestres a offert au public ce 19 janvier à Ouroux sur Saône, de quoi satisfaire les présidents des formations.

Crédit photos : Léa Monget/Christian Cléaux

C.Cléaux