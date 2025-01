LE CINÉMA, côté scène et côté coulisses. Dès lundi 27 à Chalon-sur-Saône, un festival unique en France à ne pas rater : Chefs op’ en Lumière

Lundi 27 janvier au dimanche 2 février : durant 7 jours, Chefs op’ en Lumière offre l’occasion rare de nous immerger dans le cinéma. Côté scène, 48 films (à partir de 4 €) ; côté coulisses, des rencontres multiples (gratuites) avec les “serviteurs” des œuvres : les directeurs de la photographie. Faites votre programme et réservez vos places !

L’équipe du festival Chefs op’ en Lumière a œuvré d’arrache-pied pour partager sa passion du cinéma avec le plus grand nombre. Une « invitation vers le beau », une richesse (pour tous les goûts) et une générosité avec des tarifs très attractifs*, voilà ce que nous réserve le programme à partir de lundi 27 janvier.

Un cinéma passionné et généreux

Beaucoup d’événements gratuits (entrée libre, réservation conseillée sur le site ou sur place à l’Espace des Arts et au Mégarama) : conférences, exposition, tables rondes, rencontres sous toutes les formes avec des professionnels reconnus du cinéma – chefs opérateurs avant tout, mais aussi réalisateurs, acteurs, historien et journalistes de cinéma – et bien d’autres actions à découvrir sur le site (festivalchefsop.fr) ou le programme papier disponible dans la ville.

« Laissez-vous faire par le programme. Grâce à la diversité de ses propositions, nous sommes sûrs que vous trouverez votre bonheur » (L’équipe du festival).

Dernières nouvelles de l’équipe Chefs op’ à propos du programme :

Les Cinq Diables de Léa Mysius (directeur de la photographie : Paul Guilhaume) : la séance du film étant complète le jeudi 30 janvier, nous avons décidé de programmer une nouvelle séance le mardi 28 janvier à 16 h 15 (Espace des Arts).

de Léa Mysius (directeur de la photographie : Paul Guilhaume) : la séance du film étant complète le jeudi 30 janvier, nous avons décidé de programmer une nouvelle séance le mardi 28 janvier à 16 h 15 (Espace des Arts). Bernard Sasia, le monteur de Robert Guédiguian depuis de nombreuses années, sera au côté du codirecteur de la revue Positif, N. T. Binh, lors de la soirée du mardi 28 janvier (20 h – Espace des Arts) à l’occasion de la projection en avant-première de La pie voleuse, le dernier film de Robert Guédiguian.

le monteur de depuis de nombreuses années, sera au côté du codirecteur de la revue Positif, N. T. Binh, lors de la soirée du mardi 28 janvier (20 h – Espace des Arts) à l’occasion de la projection en avant-première de La pie voleuse, le dernier film de Robert Guédiguian. Le directeur de la photographie Antoine Héberlé sera présent le jeudi 30 janvier (16 h 30 – Megarama) pour la projection en avant-première de Aïcha, film réalisé par Mehdi M. Barsaouidont la sortie nationale est prévue le 19 mars 2025.

sera présent le jeudi 30 janvier (16 h 30 – Megarama) pour la projection en avant-première de Aïcha, film réalisé par Mehdi M. Barsaouidont la sortie nationale est prévue le 19 mars 2025. La soirée de clôture : ciné-concert, le cinéma comme à ses débuts ! Samedi 1erfévrier à 20 h 30 à l’EDA (Espace des Arts). Présentée par N. T. Binh, la projection de deux films, témoins des commencements du cinéma (1906 et 1924) accompagnée de la musique originale, composée par Adrien Leconte, collaborateur régulier de la Cinémathèque française. Réservation sur le site, au Conservatoire ou à l’EDA (7 à 11 €)

Bienvenue dans le monde pluriel du cinéma à travers un festival unique en France, dédié aux directeurs de la photographie !

CHEFS OP’ EN LUMIÈRE : lundi 27 janvier au dimanche 2 février 2025

Programme et réservations de l’édition 2025 : festivalchefsop.fr

* Des tarifs attractifs :

— Films : carte 10 entrées (partageable) : 40 € tarif réduit – 50 € tarif normal (ou) Billet à l’unité : 5 € tarif réduit – 7 € tarif normal.

— Ciné-concerts : 7 à 11 €

— Expérience virtuelle, Noire – La vie méconnue de Claudette Colvin : 8 à 11 €

— Autres événements : entrée gratuite, réservation conseillée.