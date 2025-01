Les Jeunes socialistes de Saône-et-Loire ciblent Eric Michoux au sujet de la Loi tronçonneuse de l'UDR

Communiqué :

UNE LOI « TRONÇONNEUSE », UNE LOI ULTRA-LIBÉRALE EN FAVEUR DU CAPITAL ET AU DÉTRIMENT DE NOS TERRITOIRES.



Ce mardi 21 janvier, le député Eric Michoux, élu de la 4ème circonscription de Saône-et-Loire, s’est affiché publiquement, tronçonneuse en main, avec ses collègues députés d’extrême droite de l’UDR, lors du « Grand Forum des Libertés » (à noter l’importance des guillemets).

En effet, Eric Michoux et ses collègues prennent ici en référence, les images populistes véhiculées lors de la campagne électorale, de l’actuel président ultra-libéral et d’extrême droite argentin, Javier Milei, qui promettait alors de « couper à la tronçonneuse » les dépenses publiques.



Ainsi, lors de l’événement, l’UDR a avancé certains points de leur loi « tronçonneuse », une loi qui sans surprise favorise le capital et au détriment des ménages. En somme, la loi contiendrait :

la Suppression du Pass Culture et du Pass Sport, soit une atteinte grave au droit à la culture pour les jeunes.

La fin de l’encadrement des loyers, soit une atteinte grave au droit au logement puisque les locataires verront le prix de leur location progresser sans limite.

La fin des diagnostics énergétiques, permettant aux propriétaires de faire louer des passoires énergétiques sans difficulté, au détriment des locataires et de l’environnement.

La fin de la loi SRU, alors que la France fait face à une grande crise du logement.

La division par 2 du budget de l’audiovisuel public.

La suppression des collectivités territoriales, mettant fin aux politiques de proximité adaptées en adéquation avec les territoires et négociées avec les élus locaux.

La suppression de certaines administrations déconcentrés (ARS, Rectorat), coupant ces administrations précieuses de tout lien avec les territoires, désormais, les fermetures de lits ou d’écoles seront directement émises de Paris.

Au-delà des mesures dangereuses proposées, qui en réalité viennent mettre en difficulté le quotidien des Françaises et des Français. Le programme mis en avant reste un méli-mélo idéologique plutôt qu’une véritable réforme budgétaire venant restructurer les finances du pays. Outrepasser les mesures inconstitutionnelles, la qualité du projet s’avère être du même niveau que celui de Milei. En effet, la réalité du président à la tronçonneuse est un bilan économique marqué par une chute de l’activité de 3,8 % dans le pays, une disparition de 10 000 PME, + 5,3 millions d’Argentins en situation de pauvreté en 6 mois, 180 000 emplois de perdus, une chute de plus de 26 % des investissements et en somme une récession à 3,5 % pour l’Argentine.

C’est donc cela qui fascine Eric Michoux et ses collègues de l’UDR, c’est donc cela leur projet pour le pays ?

Pendant ce temps, le Parti Socialiste obtient concrètement des avancées pour nos concitoyens :

Revalorisation des pensions de retraite dès janvier 2025

Pas de Déremboursement pour les consultations médicales ou des médicaments

1 Milliard d’euros en plus pour nos hôpitaux publics et EHPAD

Pas de Hausse de taxe sur l’électricité

Pas de suppression de postes dans l’éducation, et même la création de 2000 postes d’AESH

Et prévoit des solutions face au déficit budgétaire :

Lutter contre la fraude fiscale (fraude fiscale détectée en 2023 15 Milliards d’€, fraude fiscale réelle estimé entre 60-80 Milliards d’€ / an)

Redonner des marges de manœuvres aux collectivités locales (+5 Milliards d’€ / an) → Rétablissement de l’ISF (+15 Milliards d’€ / an)

Taxation des Superprofits (+5 Milliards d’€ / an)

Fin des avantages fiscaux de l’aérien (+1,5 Milliards d’€ / an)

Les Jeunes Socialistes de Saône et Loire