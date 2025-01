AVIS DE DECES - Monsieur Jacques VENOT

MOROGES - SAINT MARCEL - ROSEY



Isabelle et Maurice MEUNIER,

Christine VENOT et Philippe LEROY,

Lionel VENOT et Véronique RECEVEUR,

Maxime VENOT et Gaëlle CHATELET,

ses neveux, nièces et leurs conjoint(e)s ;

ses petits-neveux et nièces ;

ses arrière-petits-neveux ;

les familles VENOT,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques VENOT

dit « Jacky »

survenu le 21 janvier 2025,

à l'âge de 91 ans.

Les obsèques civiles auront lieu mercredi 29 janvier 2025,

à 10 heures, à la salle des fêtes de Moroges.

La famille rappelle à votre souvenir

Robert

son frère,

décédé en 2017,

et

Yvette

sa belle-sœur,

décédée en 2020.

Jacky repose à la chambre funéraire

de Buxy jusqu'à dimanche inclus.

Pas de plaques.

La famille remercie le personnel soignant de l'unité protégée de l'EHPAD de Sainte Hélène pour sa bienveillance et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.