VOEUX MEDEF SAONE ET LOIRE - Un vibrant hommage rendu à Jean-Paul Barbey

Jeudi soir, l'organisation patronale du MEDEF de Saône et Loire, organisait ses voeux de la nouvelle année. Une soirée marquée par un virbant hommage rendu à Jean-Paul Barbey, ancien Président, décédé il y a quelques semaines. Un moment de communion afin de saluer son parcours de chef d'entreprise à Digoin, et son investissement aux côtés des entrepreneurs de Saône et Loire et plus largement de Bourgogne-Franche Comté.