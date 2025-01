Habellis - Problème de chauffage avenue Condorcet à Châtenoy le Royal - ça réagit

Un fidèle d'info-chalon.com, autre locataire de l'Avenue Condorcet, a souhaité apporter un témoignage complémentaire au précédet (lire info-chalon.com) que nous publions dans son inégralité.

" En tant que locataire au 29 avenue Condorcet à chatenoy, je réagis suite à votre article concernant la coupure de gaz, nécessaire pour la sécurité de tous.Effectivement, nous sommes sans chauffage et eau chaude depuis lundi dernier et ce n'est pas fini...GrDF propose une remise en route si tout est ok , à savoir visite de tous les appartements le jour J , présence indispensable bien évidemment le lundi 3 février matin ou après-midi...(à confirmer...)

Bref, encore un semaine à attendre !



Habellis a fait le maximum de son côté mais GrDF ne semble plus posséder de service d'urgence pour intervenir 2 semaines après la coupure !



Vivre dans des logements avec 11 degrés, je peux vous assurer que c'est plus que compliqué, surtout avec des petits, et je trouve ces délais inadmissibles et reflétant le peu de considération des fournisseurs pour les usagers.

Nous attendons avec impatience que tout rentre dans l'ordre, de mon côté, je suis extrêmement en colère et dégoûtée de cette situation, même si j'ai la chance d'avoir une famille qui m'accueille depuis plusieurs jours.



Je pense aux locataires qui n'ont pas cette chance et qui subissent le froid et l'humidité.



Affaire à suivre.."