Le Comité Départemental de basket met à l'honneur ses sélections

Les joueuses et joueurs, évoluant en U12 et U13 dans les clubs de toute la Saône et Loire, sélectionnés pour évoluer au sein des équipes départementales, ont été honorés ce dimanche par le Comité Départemental de Basket. Après des performances plutôt exceptionnelles, la victoire du Tournoi InterComités de Bourgogne pour les filles comme les garçons, les uns et les autres ont pu affronter la future élite du basket français à l'occasion du Tournoi des Etoiles pour la région Bourgogne-Franche Comté - Auvergne Rhône Alpes. De part et d'autre, ce sont 18 équipes qui avaient rendez-vous à Lons le Saunier, début janvier.

Un rendez-vous sportif qui se solde par une 5e place pour les filles et une 6e place pour les garçons. "Il faut bien comprendre que la Saône et Loire fait figure de plus petits. On affrontait des poids-lourds du basket. La Saône et Loire, ce sont un peu plus de 5300 licenciés face aux 18000 de la Loire par exemple".

Thierry Bertheau a tenu à saluer l'investissement bénévole des coachs, de toute l'équipe encadrante, les parents des joueurs mobilisés pour les entrainements et les déplacements du dimanche, "une implication sans laquelle les résultats ne pourraient être là".

"Le basket est un sport de partage, servez-vous de tout ce que vous avez appris depuis votre présence en sélection départementale pour le transmettre dans vos clubs respectifs. Une participation au Tournoi des Etoiles est un événement marquant dans la carrière d'un joueur. Bravo à tous pour ces superbes résultats". L'occasion de saluer publiquement l'investissement de Quentin REYNAULT, Jade CLAUDE Hugo BROUX et Lilou JABOULAY pour leur travail auprès des plus jeunes.

Laurent GUILLAUMÉ