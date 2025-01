Enfin du soleil en Saône et Loire ?

Encore quelques jours à patienter mais visiblement le printemps pointe le bout de son nez. Si les derniers jours de janvier seront parsemés d'averses et de ciel brumeux, le passage à février s'annonce quant à lui plutôt ensoleillé. Le retour d'un ciel bleu et dégagé devrait faire du bien au moral malmené par ces semaines consécutives de brouillard et de fraîcheur humide. Patience donc... disons que ça sent bon ! Belle semaine à toutes et à tous.