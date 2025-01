AVIS DE DECES - Madame Denise DUCHET née LEBEAU

GIVRY - PONCEY - CHALON-SUR-SAÔNE



Martine et Jacques JANVIER-DUCRET,

sa fille et son gendre ;

Marguerite MULLOT, sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

ses cousins et cousines ;

ainsi que toute la famille

et ses amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Denise DUCHET

née LEBEAU

survenu le 25 janvier 2025,

à l'âge de 95 ans.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 31 janvier 2025, à 10 heures,

en l'église de Givry.

La famille rappelle à votre souvenir

André

son époux,

décédé en 2015

et remercie le personnel de la maison de retraite de Marloux à Mellecey pour sa gentillesse et son dévouement.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.