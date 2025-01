Festival Chefs Op : Une deuxième journée riche en émotions et découvertes cinématographiques

Ce mardi, deuxième jour du festival, on ne perd pas de temps. 12 nouveaux films seront projetés, dont 6 avant-premières, au cours de la journée au Mégarama ou à l’Espace des Arts. Parmi ces films, un en compétition : Vermiglio qui passera à 16 h 15 au Mégarama. Le festival vous invite également à une rencontre exceptionnelle avec Tania de Montaigne, réalisatrice de Noire, la vie méconnue de C. Colvin, à 10 h au Mégarama. Une deuxième journée riche et passionnante… et ce n’est que le début !

Ce mercredi dès 10 h, à l’Espace des Arts, plongez en famille dans la magie des Contes persans, un ciné-concert spécialement conçu pour les enfants. Au cours de la journée, 10 films seront à l’affiche, dont 2 nouvelles œuvres en compétition : Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé au Mégarama, suivi de Le Retour du Projectionniste à 17 h 30 à l’Espace des Arts. En parallèle venez participez aux Workshops, des ateliers participatifs autour de la construction d’une lumière de fiction en studio. Enfin, partez à la rencontre de Florine Bel, qui partagera les secrets et les subtilités du métier passionnant de coloriste. Retrouvez le programme complet et réservez vos places sur le site internet du festival.

CHEFS OP’ EN LUMIÈRE : lundi 27 janvier au dimanche 2 février 2025

Programme et réservations de l’édition 2025 : festivalchefsop.fr

Des tarifs attractifs :

— Films : carte 10 entrées (partageable) : 40 € tarif réduit – 50 € tarif normal (ou) Billet à l’unité : 5 € tarif réduit – 7 € tarif normal.

— Ciné-concerts : 7 à 11 €

— Autres événements : entrée gratuite, réservation conseillée.