Nouvel An Lunaire : Shentao Qi Gong 71 prépare sa fête

L'association va mettre les petits plats dans les grands le dimanche 9 février, dans le sillage du Nouvel an lunaire sous le signe du Serpent de bois qui débute aujourd'hui. Plus de détails avec Info Chalon.

Rien ne vaut une grande fête pour mettre en avant les activités proposées par son association. Shentao Qi Gong 71 a la sienne et c'est le dimanche 9 février 2025 dès 9 heures 30, à l'occasion du Nouvel An Lunaire, à la Salle Bordet, à Chalon-sur-Saône.

Un Nouvel An Lunaire placé cette année sous le signe du Serpent de bois. Une année porteuse de symboles puissants (intelligence, persévérance et renouveau). Ce signe invite chacun d'entre nous à faire preuve de réflexion et à avancer avec sagesse, tout en restant audacieux face aux défis.

Au programme de cette 3ème édition : pratique du qi gong avec Ludovic Baudouin et Sylvie Rabo, la présidente de Shentao Qi Gong 71, collation participative où chacun apporte du grignotage sucré-salé (et le saké), qi danse à 14 heures avec Noëlle et voyage sonore méditatif avec l'artiste-conteuse Florialle.

«Elle vient avec son univers qui fait rentrer dans un voyage sonore qui fait du bien», nous explique la présidente de l'association qui pratique avec passion le qi gong depuis 8 ans.

«Je continue à suivre des formations», précise Sylvie qui a obtenu son premier diplôme de qi gong en 2020.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati