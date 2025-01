AVIS DE DECES - Monsieur Fernand GAUDILLET

CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-RÉMY - SAINT-MARCEL



Christiane et Bernard DELACONDEMÈNE,

Nathalie et Daniel GRAS,

Nadine DURY, ses nièces et neveux, leurs enfants et petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Fernand GAUDILLET

survenu le 21 janvier 2025,

à l'âge de 97 ans.

Ses obsèques auront lieu mardi 4 février 2025, à 10h30, en l'église Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône.

La famille remercie les personnels de l'EHPAD Roger LAGRANGE de Chalon-sur-Saône pour leur bienveillance.

Fernand repose à la chambre funéraire au 19 avenue Monnot de Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.