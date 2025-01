Après la mise au point de Jérôme Durain sur les cérémonies du Nouvel An du Rassemblement National, Julien Odoul et Aurélien Dutremble réagissent

Communiqué de presse

Le « sénat-triste » socialiste Durain pique une crise de jalousie après le succès des cérémonies de vœux des députés RN



Dans l’Yonne et en Saône-et-Loire, les députés Julien Odoul et Aurélien Dutremble ont organisé leurs cérémonies de vœux réunissant pour l’un 1200 participants et plus de 300 pour l’autre.



Ce formidable engouement n’a pas été digéré par le sénateur PS Jérôme Durain qui a craché son venin et son aigreur en dénonçant un improbable gaspillage d’argent public dans l’organisation de ces événements traditionnels.



Tout y passe ! Les danseuses de cabaret pour le député saône-et-loirien et l’utilisation d’une salle dans un château pour le député de l’Yonne alimentent un véritable procès en sorcellerie d’un socialiste rempli d’amertume parce que, lui, n’attire définitivement plus personne et serait bien incapable de réunir autant de monde.



Il convient de rappeler à ce « parle-menteur » chevronné, qui occupe les bancs du Sénat depuis 2014, que le financement des cérémonies de vœux ne coûte pas un sou supplémentaire aux contribuables. En effet, comme il le sait pertinemment, ces réunions publiques sont pris en charge par l’Avance de frais de mandat (AFM) qui est octroyée à chaque député afin de couvrir les dépenses liées à son activité. Ce montant de 5950 euros par mois est provisionné au début de chaque mandat. Si le député ne l’utilise pas, cet argent, rigoureusement contrôlé par un déontologue, retourne dans le budget commun de l’Assemblée nationale.



A l’opposé des élus qui cultivent l’entre-soi, les députés du Rassemblement National ne conservent, en effet, pas leur budget pour eux-mêmes mais assument totalement le choix de renforcer le lien démocratique entre le peuple souverain et ses représentants.



A la rage d’un socialiste en manque de reconnaissance, ils répondent par la proximité, le partage et la fraternité !



Julien Odoul et Aurélien Dutremble le promettent, l’an prochain, n’en déplaisent à ceux dont les Français ne veulent plus, il y aura encore de très belles cérémonies de vœux gratuites, ouvertes à tous avec des remises de médailles, de bouquets de fleurs pour ceux qui s’engagent pour l’intérêt général.