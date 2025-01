Une année 2025 plus sereine pour les Prud'hommes de Chalon sur Saône ?

Avec l'affectation de moyens administratifs, c'est une année 2025 qui s'affiche plus sereine que celle écoulée. Avec une seule greffière, les délais de traitement ont été poussés jusqu'à 3 mois. Une situation qui devrait être vite résolue.

"Avec seulement 60 sièges de conseillers contre 76 en 2017, avec un greffe doté seulement de 2 greffières depuis le second semestre 2024 contre 2 greffières et 3 agents administratifs en 2017", Patricia Baudrand, Présidente de la juridiction chalonnaise des Prud'hommes a planté le décor en cette audience solennelle de rentrée, en présence des autorités judiciaires et politiques.

Malgré la difficulté de fonctionnement du nouveau logiciel Portalis, les juges prud'hommaux de Chalon sur Saône ont tenu toutefois à dresser un bilan de l'année judiciaire écoulée. En 2024, le Conseil de Prud’hommes de Chalon sur Saône a enrôlé 519 affaires nouvelles (dont 459 en procédure ordinaire et 60 affaires nouvelles en référé) contre 375 en 2023, soit une augmentation globale de 38%.

"Le stock des affaires en cours, hors référé, est passé de 355 affaires au 31.12.2023 à 503 affaires au 31.12.2024…..ce qui s’explique par un enrôlement important enregistré sur la fin d’année 2024".

Malgré la faiblesse des moyens alloués en 2024, "on peut faire le constat d'un bon fonctionnement de notre juridiction".

Avec beaucoup d'humour, Patricia Baudrand et Anne-Marie Pernin, des deux collèges employés/employeurs, ont tenu à saluer le "travail de la greffière rescapée" remerciant au passage "l'aide administrative ponctuelle de deux agents du tribunal judiciaire", l'arrivée en 2025 de moyens plus étoffés, permettant d'atténuer les tensions et de rattraper les retards accumulés.

Conformément au protocole de l'alternance entre collège emplyeurs et employés, Patricia Baudrand a cédé sa place de Présidente pour cette dernière année à Anne-Marie Pernin. Benoit Diry, nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats de Chalon sur Saône, a quant à lui insister sur l'importance de la juridiction prud'hommale, l'un des derniers lieux où l'oralité et l'humanité ont toute leur place.

Laurent GUILLAUMÉ