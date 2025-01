AVIS DE DECES - Monsieur Hervé DUCOEUR

LUX - CHALON-SUR-SAÔNE



Claude DUCOEUR,

sa maman ;

Frédéric et Cécile

LECOLLIER-DUCOEUR,

Gérald DUCOEUR,

Barbara CARLSON,

Pierre-Emmanuel DUCOEUR ,

ses frères et sœur ;

Lark et Gabriel MURDOCH,

Rhiannon et Jasson TINDER,

Trystan DUCOEUR-LECOLLIER,

Ophélie BOURBON,

Justinicien DUCOEUR,

Anne-Flore DUCOEUR ,

Christopher et Amanda,

Alexander, Savanah CARLSON,

ses neveux et nièces ;

Fleur, Aurélie, Gisèle TINDER ,

Aimie, Aaron RENEBON,

Solène CARLSON,

ses arrière-petits-neveux ;

Chantal et François CHEVALIER,

sa tante et son oncle ;

ses cousins,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Hervé DUCOEUR

survenu à l'âge de 59 ans.

Ses obsèques auront lieu mardi 4 février, à 15h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Condoléances sur registres.

Fleurs naturelles ou dons au profit de l'Association des Papillons Blancs de Sevrey.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

Une pensée pour

Guy

son papa, décédé le 6 octobre 2022.